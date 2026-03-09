“大阪の映画賞” 関西人がずらり凱旋受賞 主演男優は長塚京三、主演女優は吉永小百合 『おおさかシネマフェスティバル2026』表彰式【受賞一覧】
大阪の春恒例『おおさかシネマフェスティバル2026』表彰式が8日、市内ホールで開催された。
【写真多数】『おおさかシネマフェスティバル2026』吉永小百合も登場！
日本映画の主演男優賞は『敵』の長塚京三が受賞し、来阪が実現。主演女優賞は『てっぺんの向こうにあなたがいる』の吉永小百合が選ばれ、リモート中継でスクリーンを通じて喜びを語った。
『てっぺんの向こうにあなたがいる』は、阪本順治氏（監督賞）、若葉竜也（助演男優賞）、笠松則通氏（撮影賞）をあわせ、4冠を達成した。
また、監督賞の阪本氏をはじめ、大阪出身や関西ゆかりの面々も多数。『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』の伊東蒼（助演女優賞）は大阪出身で、関西大学が舞台となった同作が評価されての凱旋となった。
『見はらし世代』の黒崎煌代（新人男優賞）と『ブルーボーイ事件』の中川未悠（新人女優賞）も兵庫出身で、それぞれ地元でうれしい受賞となった。
『おおさかシネマフェスティバル』は、1976年に「第1回映画ファンのための映画まつり」としてスタートし、今年50年目。関西在住の映画ファンによる投票をもとに、2025年に関西で公開された映画を対象に選考会を経て決定した。
【受賞一覧】
■作品賞
・（日本映画）：『国宝』
・（外国映画）：『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■2026年・ベストテン
＜日本映画＞
1位：『国宝』
2位：『ナイトフラワー』
3位：『爆弾』
4位：『宝島』
5位：『敵』
6位：『てっぺんの向こうにあなたがいる』
7位：『この夏の星を見る』
8位：『遠い山なみの光』
9位：『旅と日々』
9位：『愚か者の身分』
＜外国映画＞
1位：『ワン・バトル・アフター・アナザー』
2位：『教皇選挙』
3位：『ANORA アノーラ』
4位：『エミリア・ペレス』
5位：『ウィキッド ふたりの魔女』
6位：『サブスタンス』
7位：『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』
8位：『F1（R）／エフワン』
9位：『フランケンシュタイン』
10位：『聖なるイチジクの種』
■個人賞
＜日本映画＞
・監督賞：阪本順治『てっぺんの向こうにあなたがいる』
・主演男優賞：長塚京三『敵』
・主演女優賞：吉永小百合『てっぺんの向こうにあなたがいる』
・助演男優賞：若葉竜也『てっぺんの向こうにあなたがいる』
・助演女優賞：伊東蒼『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』
・新人男優賞：黒崎煌代『見はらし世代』
・新人女優賞：中川未悠『ブルーボーイ事件』
・脚本賞：内田英治『ナイトフラワー』
・撮影賞：笠松則通『てっぺんの向こうにあなたがいる』
・音楽賞：原摩利彦『国宝』
・新人監督賞：山元環『この夏の星を見る』
＜外国映画＞
・監督賞：ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』
・主演男優賞：レイフ・ファインズ『教皇選挙』
・主演女優賞：デミ・ムーア『サブスタンス』
・助演男優賞：ショーン・ペン『ワン・バトル・アフター・アナザー』
・助演女優賞：ゾーイ・サルダナ『エミリア・ペレス』
