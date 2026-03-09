佐藤栞里、最近ハマっていることを明かす「熱中しているとお腹が空く」
タレントの佐藤栞里は9日、都内で行われた『KFC：THENEXTCHAPTER―新生KFC事業戦略＆新アンバサダー発表会―』に登壇した。「どんな時にケンタッキーを食べたいか」という質問に対して「ギター」と回答し、最近はギターにハマっていることを明かした。
【全身ショット】さすがにスタイル！“ケンタッキーカラー”で登場した佐藤栞里
同イベントにはお笑いコンビ・レインボーも登壇しており、3人それぞれが思う「ケンタッキーを食べたい瞬間」をフリップに記入してトークを繰り広げた。
レインボーの池田直人は「ケンタの話をした後のケンタ」と回答。「絶対に帰りに食べたくなる」と満面の笑みで話していると、ジャンボが「昨日、ネルソンズの和田まんじゅうとケンタッキーの話を楽屋でしていたら、みんな集まってきて10人くらいで話していた」と楽屋でもケンタッキーの話をしていることを明かした。
ジャンボは「はあ〜〜〜ガブッ!!」と回答。「落ち込んでる時、疲れている時、悩んでいる時に、ケンタをおなか一杯に食べると全部忘れられる。全身に幸せ細胞が回って辛いことをいったん忘れさせてくれる」と語った。
佐藤は「ギター」と回答。最近ギターにハマっており教室に通っていることを明かした。「熱中しているとお腹が空く」と話し、「（片手で持ちなが）気軽に食べられるし、より幸せな気持ちになる」と満面の笑みを浮かべた。
アンバサダーの佐藤が出演する新CMはきょう9日から放送されている。イベントでは新CM披露のほか、新商品の食レポ対決も行われた。
【全身ショット】さすがにスタイル！“ケンタッキーカラー”で登場した佐藤栞里
同イベントにはお笑いコンビ・レインボーも登壇しており、3人それぞれが思う「ケンタッキーを食べたい瞬間」をフリップに記入してトークを繰り広げた。
ジャンボは「はあ〜〜〜ガブッ!!」と回答。「落ち込んでる時、疲れている時、悩んでいる時に、ケンタをおなか一杯に食べると全部忘れられる。全身に幸せ細胞が回って辛いことをいったん忘れさせてくれる」と語った。
佐藤は「ギター」と回答。最近ギターにハマっており教室に通っていることを明かした。「熱中しているとお腹が空く」と話し、「（片手で持ちなが）気軽に食べられるし、より幸せな気持ちになる」と満面の笑みを浮かべた。
アンバサダーの佐藤が出演する新CMはきょう9日から放送されている。イベントでは新CM披露のほか、新商品の食レポ対決も行われた。