タレントの上沼恵美子（70）が、9日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。大谷翔平投手（31＝ドジャース）の活躍を絶賛した。

開催中の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を視聴するため、Netflixを契約したという上沼。開口一番「強いな〜」と感心し、「昨日はちょっとしんどかったやろ？」と試合展開に触れながら、「楽しい幸せなニュースってコレしかない」とぶっちゃけた。

米国とイスラエルによるイランへの軍事侵攻のニュースや、東日本大震災15年での特集映像を目にすると気持ちが沈むようで、「能登の震災も、元旦からそうだったなとか」と思いを寄せながら、「大谷さんに金メダルやな！差し上げましょう」と気分を持ち直した。

そして上沼は「考えてみてください、皆さん忘れてはるけど、一番信頼してた側近の方に裏切られて。そんなこともあったんですよ」と、かつて通訳を務めていた水原一平受刑者の賭博スキャンダルに触れ、当時の大谷の対応を絶賛。妻・真美子さんの存在に「親戚筋でも何でもないけど、真美子さんが側にいてくれて“ありがとうございました”って思ったもんね」と振り返った。

また自身も犬好きの上沼は「ワンちゃんもいるしさ、言うことない」と続けたが、「ナンボだまされた？アレ」と回想。「そんなことがあったんやで、大谷さんだって。悔しいはずですよ、お金の問題じゃなくて、信頼の心を返してくれ！」と“代弁”しつつ、「だからいいことばっかりじゃないのよ」と寄り添った。

とはいえ「でもこうやって、幸せの風を運んでくれる」と表現。連戦の活躍に「スターやな〜！」と褒め、「何か欠点ないんかね？グリーンピースが食べれないとか」と笑いを誘っていた。