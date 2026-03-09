ブルズの河村勇輝が試合終盤に出場…ファール判定を受けるもウェストブルック相手に激しいDFを見せる

3月9日（現地時間8日）河村勇輝が所属するシカゴ・ブルズは、敵地でウエスタンカンファレンスのサクラメント・キングスと対戦した。

ブルズはトレ・ジョーンズ、ジョシュ・ギディー、マタス・ブゼリス、アイザック・オコロ、ガーション・ヤブセレが先発出場。河村はこの試合もロスターに名を連ね出場機会を待っている。一方でキングスは、ラッセル・ウエストブルック、ケニ・クリフォード、プレシャス・アチュワ、デクウォン・プラウデン、マキシム・レイノーがスターターとして出場。得点源のデマー・デローザンは今シーズン初の欠場となった。

第1クォーターからキングスに主導権を握られる展開となり、25－30とブルズが5点のビハインドを背負う。ブルズはベンチスタートのコリン・セクストンが前半で14得点を挙げるなど追い上げを図るが、チーム全体でターンオーバーが多くシュート確率が上がらず、51－65と大きくリードを許し前半を終了した。

後半に入ってもキングスペースで試合が進む中、セクストンの2連続3ポイントなどで点差を詰める。しかしキングスのマリーク・モンクの得点を止めることができず最大17点差までのリードを広げられる。さらにベテランポイントガードのラッセル・ウェストブルックにトリプルダブルの活躍を許し、110－126で敗戦となった。

ブルズはコリン・セクストンが28得点をマーク。そのほか、ギディーが15得点12リバウンド10アシストのトリプルダブルと活躍を見せ、ブゼリスが20得点8リバウンドを挙げ終盤まで追い上げたが、チーム全体で14ターンオーバーを犯し手痛い敗戦となった。

前半出場機会を得られなかった河村は、試合の行方が決定した残り第4クォーター1分16秒で出場。ウェストブルックとマッチアップするシーンもあり、ファール判定を受けたが激しいディフェンスを見せた。

敗れたブルズはこの敗戦で26勝37敗でイースタンカンファレンス12位。次戦は11日（同10日）に敵地でゴールデンステート・ウォリアーズと対戦する。

■前半終了



シカゴ・ブルズ 110－126 サクラメント・キングス



CHI｜25｜26｜38｜21｜＝110



SAC｜30｜35｜39｜22｜＝126

【動画】ブゼリスのワンハンドスラム