　Jリーグは9日、U-19 Jリーグ選抜メンバーを発表した。JFA/Jリーグポストユースマッチとして今月11日に全日本大学選抜と(午後2時30分キックオフ)、同13日に全韓国大学選抜と(午前11時キックオフ)対戦する。両試合とも愛知県のCSアセット港サッカー場で行われる。

　Jリーグは日本サッカー協会(JFA)との共同施策として、出場機会が少ない若手選手に真剣勝負の場を設けるべく選抜チームを編成して昨年からJFA/Jリーグポストユースマッチを開催している。今回は来年のU-20ワールドカップ出場資格がある世代での構成。2008年生まれのMF山下翔大(水戸)、MF針生涼太(清水)、MF吉田湊海(鹿島)も入った。

　対戦相手は今月15日に日韓定期戦を行う全日本大学選抜と全韓国大学選抜。全日本大学選抜メンバーにはプロ内定選手の6人も含まれており、熱戦が期待される。

　以下、U-19 Jリーグ選抜メンバー

▽GK

1 松田駿(岡山)

12 小川煌(広島)

▽DF

2 松本果成(湘南)

5 村上慶(横浜FM)

4 久保遥夢(名古屋)

3 大川佑梧(鹿島)

18 永井大義(仙台)

▽MF

7 福島和毅(福岡)

9 林駿佑(川崎F)

14 荒木仁翔(いわき)

15 山本天翔(G大阪)

6 菅原悠太(FC東京)

8 今井健人(東京V)

19 中積爲(G大阪)

10 山下翔大(水戸)

20 針生涼太(清水)

17 吉田湊海(鹿島)

▽FW

16 渡辺隼斗(神戸)

13 古屋歩夢(仙台)

11 塚本一咲(宮崎)

■スタッフ

▽監督

菅原大介(U-19日本代表コーチ)

▽コーチ

中村俊輔(フリー)

▽GKコーチ

高原寿康(U-19日本代表GKコーチ)

▽フィジカルコーチ

佐藤哲哉(U-16日本代表フィジカルコーチ)

▽テクニカルスタッフ

竹内智基(U-19日本代表テクニカルスタッフ)