U-19 Jリーグ選抜メンバーが決定!! 全日本大学選抜、全韓国大学選抜との注目2連戦へ
Jリーグは9日、U-19 Jリーグ選抜メンバーを発表した。JFA/Jリーグポストユースマッチとして今月11日に全日本大学選抜と(午後2時30分キックオフ)、同13日に全韓国大学選抜と(午前11時キックオフ)対戦する。両試合とも愛知県のCSアセット港サッカー場で行われる。
Jリーグは日本サッカー協会(JFA)との共同施策として、出場機会が少ない若手選手に真剣勝負の場を設けるべく選抜チームを編成して昨年からJFA/Jリーグポストユースマッチを開催している。今回は来年のU-20ワールドカップ出場資格がある世代での構成。2008年生まれのMF山下翔大(水戸)、MF針生涼太(清水)、MF吉田湊海(鹿島)も入った。
対戦相手は今月15日に日韓定期戦を行う全日本大学選抜と全韓国大学選抜。全日本大学選抜メンバーにはプロ内定選手の6人も含まれており、熱戦が期待される。
以下、U-19 Jリーグ選抜メンバー
▽GK
1 松田駿(岡山)
12 小川煌(広島)
▽DF
2 松本果成(湘南)
5 村上慶(横浜FM)
4 久保遥夢(名古屋)
3 大川佑梧(鹿島)
18 永井大義(仙台)
▽MF
7 福島和毅(福岡)
9 林駿佑(川崎F)
14 荒木仁翔(いわき)
15 山本天翔(G大阪)
6 菅原悠太(FC東京)
8 今井健人(東京V)
19 中積爲(G大阪)
10 山下翔大(水戸)
20 針生涼太(清水)
17 吉田湊海(鹿島)
▽FW
16 渡辺隼斗(神戸)
13 古屋歩夢(仙台)
11 塚本一咲(宮崎)
■スタッフ
▽監督
菅原大介(U-19日本代表コーチ)
▽コーチ
中村俊輔(フリー)
▽GKコーチ
高原寿康(U-19日本代表GKコーチ)
▽フィジカルコーチ
佐藤哲哉(U-16日本代表フィジカルコーチ)
▽テクニカルスタッフ
竹内智基(U-19日本代表テクニカルスタッフ)
