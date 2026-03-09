川崎FルーキーMF山市秀翔が右鎖骨下静脈血栓症、右胸郭出口症候群と診断
[故障者情報]
川崎フロンターレは9日、MF山市秀翔が右鎖骨下静脈血栓症、右胸郭出口症候群と診断されたことを発表した。
クラブによると以前より症状があった部位の検査をした結果、上記の診断が出たという。クラブは「今後も継続して治療を行い、全治期間等については判明次第あらためてお知らせいたします」と伝えている。
山市は早稲田大出身のルーキー。昨年は全日本大学選抜メンバーとしてセリエAのフィオレンティーナに勝利する快挙を果たしたが、同試合で右足を骨折した。それでもシーズン残り3試合で戦線復帰し、関東大学リーグ2部最終節では待望の先発復帰。同試合では1部自動昇格を導くゴールを決める役者ぶりを発揮し、大学サッカーを締めくくっていた。
特別指定選手の昨年はJ1で2試合にベンチ入りしたものの、ここまで出場はない。
