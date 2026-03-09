

音楽座ミュージカル『マドモアゼル・モーツァルト』

小室哲哉 作曲 KAORIalive 振付の音楽座ミュージカル『マドモアゼル・モーツァルト』が、2026年5月にホームタウンの町田で、7月から大阪、名古屋、広島、東京で上演される。



音楽座ミュージカルは1987年の創設以来、「喪失と再生」をテーマにオリジナルミュージカルを創作し続けているカンパニー。「シャボン玉とんだ宇宙（ソラ）までとんだ」、「リトルプリンス」など深い哲学性と独創性に富んだ作品群は、文化庁芸術祭賞、紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞など数々の受賞歴がある。

今回上演される「マドモアゼル・モーツァルト」は音楽座ミュージカルの代表作の一つ。2021年には明日海りおの主演で上演され、多くの注目を集めた作品だ。

音楽座ミュージカルによる上演は2008年以来、実に18年ぶり。

今回の新演出版では、『リトルプリンス』で初めてタッグを組んだ振付家・KAORIaliveを迎え、よりエモーショナルでダイナミックな世界観を創り上げる。また、音楽は小室哲哉・高田 浩・山口葰也が手がける。



主演のモーツァルト役のオーディションはYouTubeでレポートされていたが、この度、岡崎かのん・梁世姫（やん せひ）がダブルキャストでタイトルロールを演じると発表された。



左から岡崎かのん、梁 世姫

岡崎かのん

これまでの役柄とは違い、今回は本当の意味で物語を背負います。自らの選択と現実に向き合うモーツァルトの人生は、今の自分と重なります。自分の意志でこの場に立ち、この作品の力強さをお届けできるよう、真っ直ぐに生き抜いてまいります。 梁 世姫（やん せひ）

長く愛されてきたこの作品に主演として携われる喜びを、今、全身で感じています。どんな時もひたむきに生き抜こうとする、剥き出しの命の輝きを届けたい。私にしかできないモーツァルトで物語を力強く羽ばたかせます。皆さまの心に温かな光が灯るよう、全身全霊で挑みます。



公演の詳細は公式サイトで。

https://ongakuza-musical.com/works/mm

