モーツァルト役は岡崎かのん＆梁世姫のWキャストに決定 小室哲哉 作曲 KAORIalive 振付の音楽座ミュージカル『マドモアゼル・モーツァルト』2026年5～7月 全国で上演
音楽座ミュージカル『マドモアゼル・モーツァルト』
小室哲哉 作曲 KAORIalive 振付の音楽座ミュージカル『マドモアゼル・モーツァルト』が、2026年5月にホームタウンの町田で、7月から大阪、名古屋、広島、東京で上演される。
音楽座ミュージカルは1987年の創設以来、「喪失と再生」をテーマにオリジナルミュージカルを創作し続けているカンパニー。「シャボン玉とんだ宇宙（ソラ）までとんだ」、「リトルプリンス」など深い哲学性と独創性に富んだ作品群は、文化庁芸術祭賞、紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞など数々の受賞歴がある。
今回上演される「マドモアゼル・モーツァルト」は音楽座ミュージカルの代表作の一つ。2021年には明日海りおの主演で上演され、多くの注目を集めた作品だ。
音楽座ミュージカルによる上演は2008年以来、実に18年ぶり。
今回の新演出版では、『リトルプリンス』で初めてタッグを組んだ振付家・KAORIaliveを迎え、よりエモーショナルでダイナミックな世界観を創り上げる。また、音楽は小室哲哉・高田 浩・山口葰也が手がける。
主演のモーツァルト役のオーディションはYouTubeでレポートされていたが、この度、岡崎かのん・梁世姫（やん せひ）がダブルキャストでタイトルロールを演じると発表された。
左から岡崎かのん、梁 世姫
岡崎かのん
これまでの役柄とは違い、今回は本当の意味で物語を背負います。自らの選択と現実に向き合うモーツァルトの人生は、今の自分と重なります。自分の意志でこの場に立ち、この作品の力強さをお届けできるよう、真っ直ぐに生き抜いてまいります。
梁 世姫（やん せひ）
長く愛されてきたこの作品に主演として携われる喜びを、今、全身で感じています。どんな時もひたむきに生き抜こうとする、剥き出しの命の輝きを届けたい。私にしかできないモーツァルトで物語を力強く羽ばたかせます。皆さまの心に温かな光が灯るよう、全身全霊で挑みます。
公演の詳細は公式サイトで。
https://ongakuza-musical.com/works/mm
（文：エントレ編集部）
【原作】福山庸治『マドモアゼル・モーツァルト』
【演出】相川タロー・ワームホールプロジェクト
【脚本】横山由和・ワームホールプロジェクト
【音楽】小室哲哉・高田 浩・山口葰也
【振付】KAORIalive
【主なキャスト】
モーツァルト 岡崎かのん／梁 世姫（やん せひ）
コンスタンツェ 森 彩香／北村しょう子
カテリーナ 木村弥素子
コンスタンツェの母 清田和美
アンナ／夜の女王 井田安寿
サリエリ 安中淳也／大須賀勇登
シカネーダー 新木啓介・小林啓也・藤田将範
フランツ 小林啓也・泉 陸
レオポルト 藤田将範／新木啓介
ダ・ポンテ／レポレッロ 上田 亮
※ ／はダブルキャストです。
※ ・は今後の稽古状況により決定いたします。
※ 公演ごとに最適なキャストで上演するため、変更の可能性があります
【ホームタウンプレビュー公演】
町田市民ホール
5月24日（日）13:00
【大阪公演】
梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ
7月10日（金）14:30
7月11日（土）13:00
【名古屋公演】
Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
7月16日（木）18:30
【広島公演】
JMSアステールプラザ 大ホール
7月19日（日）13:00
【東京公演】
IMM THEATER
7月24日（金）18:30
7月25日（土）12:00/17:00
7月26日（日）11:00/15:00
公式サイト
