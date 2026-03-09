日韓戦の激闘を無意味にした“惨事の台湾戦”　韓国メディア、自国の投手運営を痛烈批判「自ら崖っぷちに追い込んだ」【WBC】

“日韓戦”で負けはしたが「よく戦った」という事実に興奮していた。だが、その奮戦も台湾に敗れて何の意味もなくなってしまった。韓国は2試合連続で投手運用に失敗し、自らを崖っぷちへと追い込んだ。

韓国は3月8日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールC第3戦で台湾に延長10回タイブレークの末4-5で敗れた。これで韓国は1勝2敗となり、ベスト8進出に暗雲が立ち込めた。一方、台湾は2勝2敗で1次ラウンドを終了し、ベスト8進出へ一縷の望みをつないだ。

韓国は前日（7日）の日本戦で中盤まで拮抗した接戦を繰り広げたが、試合終盤に“日本の集中力”に屈して敗れた。それでも、6-8という「スコア」に韓国は意味を見出すことができた。大谷翔平は「どちらが勝ってもおかしくなかった」と韓国を尊重し、井端弘和監督も韓国の競技力に驚きを表した。

しかし12時間後、8日正午に行われた台湾戦で、韓国は“日韓戦”の激闘が完全に希釈される結果と向き合った。

台湾の激しい猛攻に韓国は苦しんだ。1勝2敗と同じく崖っぷちだった台湾の投打の凝縮力に、最後は膝を屈した。

韓国は台湾のジャン・ユーチェン、ジェン・ツォンチェ、スチュアート・フェアチャイルドに計3本の本塁打を許し、4失点した。延長10回タイブレークでは守備の判断ミスや走塁死などもあり、敗北を突き付けられた。

2試合とも投手運用に悔いが残した。日本戦では、5-5の同点で迎えた7回二死一、三塁の状況で左打者の近藤健介に対して左腕のキム・ヨンギュを投入するも四球。直後、鈴木誠也に押し出し四球、吉田正尚に2点適時打を許し、張り詰めていた糸が切れてしまった。キム・ヨンギュが揺らいだが、「3打者対戦規定」のために投手交代で流れを断ち切ることもできなかった。この采配一つが、“日韓戦”の流れを変えてしまった。

韓国代表（写真提供＝OSEN）

リュ・ジヒョン監督は「チェコ戦でのキム・ヨンギュの投球内容が非常に良かったと考えた。1番の大谷、2番の近藤と左打者が続くピンチで断ち切ることができる投手はキム・ヨンギュだと考えた。その部分が思うようにはいかなかった」と振り返った。

続く台湾戦は、リュ・ヒョンジンを筆頭にクァク・ビン、デーン・ダニングら先発投手3人を次々と投入し、試合を勝ち取るという戦略だった。だが結果的にこの戦略も敗北に繋がり、失敗した形となった。

リュ・ヒョンジンは3回3被安打（1被本塁打）3奪三振1失点、クァク・ビンは3.1回2被安打（1被本塁打）3奪三振1失点。いずれもソロ本塁打を1本ずつを浴びた。そして、デーン・ダニングが1.2回で2被安打（1被本塁打）1奪三振2失点を記録した。キム・ドヨンの逆転2ラン本塁打でリードを奪ったが、ダニングが1点のリードを守りきれなかった。

その後、コ・ウソクは延長10回まで投げ切り、タイブレークで最小の1失点に抑えた。だが、10回裏に韓国打線が1点も奪うことができず、4-5で試合終了となった。

韓国は本日（3月9日）のオーストラリア戦において、「2失点以下」かつ「5点差以上」で勝利しなければならない。

オーストラリア戦の先発投手はソン・ジュヨン。リリーフにはソ・ヒョンジュン、チョン・ウジュらが控えている。総力を尽くし、オーストラリアの打線を食い止めなければならない。

（記事提供＝OSEN）