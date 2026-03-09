緑黄色社会「Mela!」自身初のストリーミング再生数5億回達成！2025年開催ワンマンライブより映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

緑黄色社会の「Mela!」が、自身初のストリーミング再生数5億回を達成。これを記念して、2025年に開催されたワンマンライブ『Channel Us 2025 at 東京体育館』より、同曲のライブ映像が公開された。

■多くのシーンを彩り続けている緑黄色社会「Mela!」

「Mela!」は、2020年4月13日に配信リリースされ、ダリヤ“パルティ カラーリングミルク”CMソングや、日本テレビ系『スッキリ』の「ひとつになろう！ダンスONEプロジェクト’20」課題曲としての起用が大きな反響を呼び、若年層を中心に人気が爆発。同年にリリースされたアルバム『SINGALONG』にも収録された。2022年末には、初出場を果たした『第73回NHK紅白歌合戦』でも披露。2025年・2026年にはJRA日本中央競馬会年間プロモーションCMソングに2年連続で起用されるなど、多くのシーンを彩り続けている。

