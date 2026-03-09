Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。シルバーがかったヘアスタイルで、LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のデニムセットアップを纏った姿を公開した。

【写真・動画】スキズフィリックス、高貴にヴィトンを纏ったシルバーヘアの最新ショット①②【写真】フィリックス母、白い薔薇に囲まれた息子の写真を公開

■Stray Kidsフィリックスがルイ・ヴィトンショーのため渡仏

フィリックスは、アンバサダーを務めるルイ・ヴィトンの2026秋冬ウィメンズ・ファッションショーに参加するために渡仏。韓国の空港には爽やかなブルーデニムのジャケットとジーンズを履いて現れた。モノグラム柄のハンドバッグには様々なマスコットを付けているが、グローバルアンバサダーを務める「ゴンチャ」のタピオカミルクティー型キーホルダーもファンの目を引いた。

ヘアカラーはブロンドヘアにシルバーのメッシュが入ったようなカラーで、フィリックスが髪をかき上げたり、光が当たるたびに異なるニュアンスが生まれる。投稿の7、8枚目ではドアップでフィリックスがカメラのレンズを覗き込み、繊細なヘアカラーの美しさが際立った。

SNSでは、「今日も最高にカッコ良い」「爆イケすぎる」「パリでの活躍楽しみ」「ゴンチャのキーホルダーまでつけてるの可愛すぎる」「ピリちゃんシルバーになってる！」「めっちゃカッコいいんだが」「色んな色入ってるね」「シルバーヘアのピリ様イケメンすぎ」「眼福」「青だったり金ぽかったり、麗しすぎるピリ…」「何度もかきあげて颯爽と歩く姿が本当に神々しい」と、大きな反響が起こっている。

■Stray Kidsフィリックスの母が、白い薔薇に囲まれた息子の写真を公開

なおフィリックスの母もInstagramを更新し、2年前のパリでの思い出ショットを投稿。真っ白なバラを前に輝くようなフィリックスの姿を公開し（3～6枚目）、「気をつけて行ってらっしゃい。また帰ってきたら一緒にしゃぶしゃぶを食べましょう！」とメッセージを送った。