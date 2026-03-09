俳優の伊藤英明（50）が8日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。幼少期について語った。

伊藤は1975年に長崎で生まれ、岐阜で育った。小学校に進む前に慢性腎炎を発症、入退院を繰り返した。

病床で亡くなる友人を何人も見た。奇跡にも似た克服は小学6年生の時だった。

高校時代までを過ごした岐阜を訪れた伊藤は、息子を連れて合計で3年程度しか通えなかった小学校にも足を運んだ。

入退院を繰り返す中で、間近にあった死の気配。泣きながら抱きしめてくれた母の姿がよみがえる。「懐かしいなあっていう感じじゃないですね、小学校って。悲しいなあって感じ。なんか寂しいなあって感じ、小学校って」と淡々。

「先生に怒られてたし、いつもなんかよそ者って感じ」と続け、「いつも退院してくるとみんな集まってくるんですよね。もの珍しいじゃないですか。グループとかができているじゃないですか。毎回新しい転校生みたいな。学校来るのが恥ずかしかったっすね、凄い」と振り返った。

「自分だけ真新しい習字道具とか、文具セット。すげえ嫌だったですね。なんか足りなかったっていうか。なんか物足りなかったっていうか。なにか埋められないものがあったんですよね。ずっと」とも語り、「たぶんそれは寂しさだったのかもしれないなあ。まあいい大人が言うのもあれですけど」と推測した。

それでも「結婚して、子供を持って、なんか言葉で言うの凄い難しいですけれど、それを埋めてくれたのは家族の存在かなっていう」と伊藤。「やっぱり子供に対する気持ちが、自分の中で芽生えた時に、親の見方も変わるし、なんかこう、ずっと甘えていたんだなと思いますね。ずっと。何かのせいにしていたし」と続け、「あんまり何かのせいにするのはなくなったかもしれないですね。最近特に」と述べた。

伊藤は2014年に結婚。翌年に長男、19年に長女が誕生している。