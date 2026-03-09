オーストラリア代表のデービッド・ニルソン監督は8日、日本戦後の記者会見に応じ、試合を振り返るとともに、準々決勝進出をかけた最終戦の韓国戦について意気込みを語りました。

この試合、7回表まで日本打線を無得点に抑え込み1-0でリードしていたオーストラリア。しかし7回裏に吉田正尚選手の2ランで逆転され、その後もリードを1-4とひろげられましたが、9回表には意地をみせ打線が大勢投手から2HR。負けはしたものの1点差まで追い詰める接戦となりました。

ニルソン監督はその試合を振り返り、「世界一のチームにあわやの所まで追い詰めましたが、今いえることは、接戦ではありましたが、非常に残念な結果に失望しています。」と語ります。また3回無失点、被安打1の素晴らしい投球を披露した先発のコナー・マクドナルド投手の好投については「まず彼のことを誇りに思います。国内リーグでは経験出来ない大歓声の前で、堂々たるピッチングをしてくれました。彼の努力がこうして実を結びました」と評価しました。さらに投手陣全体についても、「全般的に私たちの投手陣は非常に素晴らしい仕事をしました」とたたえました。

9日には、勝てば準々決勝進出となる韓国戦に臨むオーストラリア代表。ニルソン監督は次戦にむけては「（韓国対チャイニーズ・タイペイ戦では）非常にエモーショナルな試合をしていましたね。そして明日勝った勝者がすべてを勝ち取るわけですけども、私たちはここに至るまで非常にいい攻撃していますし、プール2位の可能性はありますし、まだまだ目指すところはあります」と述べ、「どのようなゲーム運びかというよりも勝ちに行きます。幸いにも、野手陣は全員元気ですし、なるべくたくさん得点をして、いい結果に導きたいと思います」と1次ラウンド突破に向けた意気込みを明かしました。