りくりゅう・三浦璃来＆木原龍一、“2人のペット”のぬいぐるみに新しい仲間が加わる それぞれ名前を提案「お友だちかわいい」「名前が決まったら教えてください」
ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が8日、共同でそれぞれのインスタグラムを更新。2人がペットのように大切にしているというぬいぐるみに“新しい仲間”が加わったことを伝えた。
【写真】りくりゅうペアが大切にしている「シャー子」の“仲間”に加わったぬいぐるみ ※3枚目
2人は、先月24日にTEAM JAPANのメンバーと共にイタリアから帰国。その後は、各所でそろってカメラの前に登場し、寄せられた応援への感謝を伝えていた。
テレビ出演の際には「大会期間中の必需品」として、ファンからもらって大切にしていたというサメのぬいぐるみを紹介する場面も。三浦は「めっちゃかわいくないですか…!?うちのシャー子です。肉球がついてるの」と名前を付けてかわいがっていることを明かしていた。
この日の投稿では「私たちの拠点カナダに帰ります！エアカナダ様、いつも快適な空の旅を本当にありがとうございます！」と2人の練習拠点であるカナダに戻ることを報告。
搭乗するエア・カナダ（AIR CANADA）からは似顔絵が描かれた特製ケーキのほか、ヘラジカらしき動物のぬいぐるみをプレゼントしてもらったことを写真で伝え、「#シャー子に仲間が増えた」「#名前募集中」とチャーミングにつづっている。
この投稿に、木原はコメント欄で「ムー助とムー子」と名前を提案。これに対し、三浦が「私的には今のところ、り『く』りゅう『いち』からとった『ムーく』と『ムーいち』がツボにはまってます」と反応するなど、ほほ笑ましいやり取りを展開していた。
ファンからは「お友だちかわいいです」「ムー助とムー子に1票」「ムーいちに1票！」「シャー子の友達の名前はカナダで有名なムース(日本ではヘラジカ)なのでカームはいかがでしょう」「なんて名前になるんだろう」「シャー子の仲間の名前が決まったら教えてくださいね」「お2人がカナダにいてもずっと応援し続けます!!!」など、さまざまな反響が寄せられている。
