2·î¤ÎÁ´¹ñ´ë¶ÈÅÝ»º851·ï¡¡¿Í¼êÉÔÂ¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê¹â¿å½à
¡¡Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬9ÆüÈ¯É½¤·¤¿Á´¹ñ¤Î2·î¤Î´ë¶ÈÅÝ»º¡ÊÉéºÄ³Û1ÀéËü±ß°Ê¾å¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ11.3¡óÁý¤Î851·ï¤Ç¡¢2·î¤È¤·¤Æ¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¼êÉÔÂ¤äÊª²Á¹â¤¬¾®µ¬ÌÏ¤Ê´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·¤¿¡£
¡¡¿Í¼êÉÔÂ´ØÏ¢¤ÎÅÝ»º¤Ï47·ï¤Ç¡¢5¥«·î¤Ö¤ê¤Ë40·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÅÝ»º¤Ï69·ï¤Ç¡¢3¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÝ»º·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ï·úÀß¶È¤È±¿Í¢¶È¡¢°û¿©¶È¤ò´Þ¤à¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¿Í¼ê¤¬¤«¤«¤ëÏ«Æ¯½¸Ìó·¿»º¶È¤Ç¡¢¿Í·ïÈñÁý¤¬·Ð±Ä¤Ë±Æ¶Á¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡°û¿©¶È¤Ï3³ä°Ê¾åÁý²Ã¤·¡¢83·ï¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢°û¿©Å¹¤ÎÍøÍÑ¸º¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤Ï22.2¡ó¸º¤Î1331²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£ÉéºÄ³Û1²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤¬8³ä¤òÀê¤á¤¿¡£