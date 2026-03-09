中央駅付近で発生した火災の消火活動にあたる消防士＝8日、英グラスゴー/Jeff J Mitchell/Getty Images

（CNN）英スコットランドで最も利用者が多い鉄道駅の一つの近くで大規模な火災が発生し、グラスゴーの歴史的建物が炎に包まれて一部が崩落した。

消防当局によると、8日午後4時ごろ、4階建ての商業ビルの地上階で火災が発生し、消防隊員数十人が出動した。

劇的な画像には、夜空の下、ドーム状の屋根の周囲にオレンジ色の炎が巻き上がる様子が捉えられていた。シルエットになったクレーンから水が激しく燃え上がる火に向けて放たれている。

消火には専用の機材が使われた。これまでのところ、けが人は報告されていない。

スコットランド消防当局によれば、火災のピーク時には、高所作業車3台と水難救助チームを含む消防車両15台と専門部隊が現場に動員された。

スコットランド自治政府のジョン・スウィニー首席大臣（首相に相当）は8日夜、SNSへの投稿で、火災に強い懸念を示すとともに対応に当たる緊急隊員に謝意を表した。

スウィニー氏は、引き続き旅行に関する案内に従い、火災が発生した地域を避けて安全を確保してほしいと呼びかけた。

グラスゴーの中央駅は英国各地へ向かう定期列車が発着し、エディンバラやロンドンへの直通列車もある。ナショナル・レールによると、駅は閉鎖され、運行に大きな混乱が生じている。