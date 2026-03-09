眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の6日に放送された第110回の平均世帯視聴率が14・5％（関東地区）だったこと9日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第52回の16・5％。平均個人視聴率は8・0％だった。

朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。

あらすじは、あっという間に半年が過ぎ、トキ（眄个△り）は出産の日を迎える。ヘブン（トミー・バストウ）や司之介（岡部たかし）、丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）は、無事の出産を祈り家の柱に向かう。フミ（池脇千鶴）、クマ（夏目透羽）、助産師（原ふき子）が見守る中、ついに、トキとヘブンの子供が生まれる！かわいらしい子供に、デレデレになる松野家一同。そんな中、正木があることに気づく。ヘブンの戸籍のことだった。

ヘブンは車夫・永見（大西信満）に“クビ”を告げ、家族のいる松江に帰るよう恩給を渡す。

そしてヘブンはトキに、同じ戸籍に入る意思を明かす。