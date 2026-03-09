モデルでタレントの佐藤栞里（３５）が９日、都内でファストフードチェーン「ケンタッキーフライドチキン」の新生ＫＦＣ事業戦略と新アンバサダー発表会に、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお（３６）、池田直人（３２）と登壇した。

佐藤は新ブランドアンバサダーに就任。９日から新ＣＭ「しあわせの天才」篇、１１日から新ＣＭ「サクッとケンタ」篇が全国で放映される。佐藤は「小さい頃から特別な日にはケンタッキーフライドチキンがあった。（アンバサダーに決まって）家族と一緒に抱き合いました。食べるだけで自然と笑顔になれる」と喜びを語った。

イベントでは佐藤と池田がポテトで食レポ対決。池田はケンタッキー愛あふれるネイルを見せながら渾身（こんしん）の食レポを行ったが、佐藤は「うわ〜最高においしい！やっぱり幸せだ！（音が）体に響き渡る！」と等身大の食レポを実施。審判役となったジャンボたかおは、「細胞からの幸せを感じました！すばらしかったです！」と佐藤に勝利判定を下していた。

さらに、佐藤は「最近ギターをやっていて、まだ初心者なんですけど教室にも通い始めた」と明かした。「復習でおうちで弾いているんですけど、熱中するとおなかもすくし、タイミングが分からない。まさに今回の『サクッとケンタ』が本当にありがたい。気軽に食べられるし、より幸せな気持ちになってギターが上手になった気持ちになる」とうなずいていた。