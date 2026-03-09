桑田佳祐、震災から15年経つ3月11日に宮城・Date FM特番『Date fm Pass On The Message〜桑田佳祐スペシャル〜』出演決定
桑田佳祐が、3月11日19時から宮城県のFMラジオ局Date FMにて放送される特番『Date fm Pass On The Message 〜桑田佳祐スペシャル〜』に出演することを発表した。
本番組は、東日本大震災から15年となる2026年3月11日に特別に編成された番組である。桑田は震災直後の2011年4月にチーム・アミューズ!!としてチャリティシングル「Let’s try again」を発表し、8月には東北に想いを寄せた「明日へのマーチ」をリリース、9月には「宮城ライブ 〜明日へのマーチ!!〜」を現・セキスイハイムスーパーアリーナで開催。以来、ソロ・サザン問わずツアーのたびに東北・宮城の地を訪れ、特に東北をスタートの地やツアーファイナルの場所とすることが多く、また震災から5年のタイミングでは、当時甚大な被害を受けた宮城県の女川にある女川さいがいFMに訪れラジオ番組の公開収録を実施し、10年のタイミングでは東北の新聞社「河北新報」で被災地へのエールを語っている。
2026年は、真夏のアリーナツアー最終公演の舞台として前述のセキスイハイムスーパーアリーナでライブを3デイズ行うことも決まっているなど、震災以来、一貫して東北へ心を寄せた活動を行なっている。そんな桑田が、今の音楽活動についてはもちろん、東北への想いを真摯に語る番組となっているという。
なお、古希を迎えてからのメディア出演は、自身のレギュラーラジオ番組「桑田佳祐のやさしい夜遊び」を除いてはこれが初となる。
◾️Date FM『Date fm Pass On The Message 〜桑田佳祐スペシャル〜』
2026年3月11日（水）19:00〜19:55放送
出演：桑田佳祐
DJ：井上崇
Date FM公式ホームページ：https://771.fm/smp/
◾️18thシングル「人誑し / ひとたらし」
2026年6月24日（水）発売 ※アナログ盤を除く
※テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌
特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026
○完全生産限定盤（CD + Special Goods）
VIZL-3300 \2,750（税込）
※詳細後日発表
○通常盤（CD）
VICL-38700 \1,430（税込）
○アナログ盤（7月8日（水）発売）
VIJL-61900 \2,750（税込）
▼全形態共通・早期予約者限定購入特典「スペシャル・シリアルコード」
2026年6月24日発売 桑田佳祐 シングル「人誑し / ひとたらし」（アナログ盤は7月8日発売）を期間内に予約購入いただいた方に、早期予約者限定購入特典として「スペシャル・シリアルコード」を配布いたします！ 「スペシャル・シリアルコード」をお持ちの方は、本コードをお持ちの方のみを対象とした、桑田佳祐 2026年全国アリーナツアーの「スペシャル・シリアルコード」チケット受付（抽選）をご利用いただけます。
詳細：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode
※対象商品1点のご予約に対して「スペシャル・シリアルコード」を1つお渡しいたします。
※本施策対象商品は予約キャンセル不可・全額前金での受付となります。
※対象予約期間外、また対象ストア外のご予約は「スペシャル・シリアルコード」配布の対象外となりますのでご注意ください。
※本コードの譲渡、売買は禁止です。
▼先行配信シングル「人誑し / ひとたらし」
2026年4月3日（金）リリース
事前予約：https://taishita.lnk.to/hitotarashi
◾️＜桑田佳祐 LIVE TOUR 2026＞※正式タイトル後日発表
2026年
7月8日（水）開場17:30開演18:30
7月9日（木）開場17:30開演18:30
石川県産業展示館4号館
問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00）
7月14日（火）開場17:30開演18:30
7月15日（水）開場17:30開演18:30
あなぶきアリーナ香川
問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00）
7月21日（火）開場17:30開演18:30
7月22日（水）開場17:30開演18:30
広島グリーンアリーナ
問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00）
7月29日（水）開場17:30開演18:30
7月31日（金）開場17:30開演18:30
8月1日（土）開場16:00 開演17:00
TOYOTA ARENA TOKYO
問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00）
8月7日（金）開場17:00開演18:00
8月8日（土）開場16:00 開演17:00
三重県営サンアリーナ
問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）
8月13日（木）開場17:30開演18:30
8月14日（金）開場17:30開演18:30
グランメッセ熊本
問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）
8月19日（水）開場17:30開演18:30
8月20日（木）開場17:30開演18:30
GLION ARENA KOBE
問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業）
8月27日（木）開場17:30開演18:30
8月28日（金）開場17:30開演18:30
北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp
9月2日（水）開場17:00開演18:30
9月3日（木）開場17:00開演18:30
Kアリーナ横浜
問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00）
9月9日（水）開場17:30開演18:30
9月11日（金）開場17:30開演18:30
9月12日（土）開場15:30 開演16:30
宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live
◾️タイアップ／TVアニメ『あかね噺』
▼放送情報
テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：2026年4月4日（土）より 毎週土曜 夜11時30分〜
BS朝日：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 深夜1時〜
AT-X：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜
CSテレ朝チャンネル1：2026年4月12日（日）より 毎週日曜 夜9時〜
アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜
▼配信情報
ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！
他各配信プラットフォームにて順次配信開始
TVアニメ『あかね噺』公式サイト：https://akane-banashi.com/
