桑田佳祐が、3月11日19時から宮城県のFMラジオ局Date FMにて放送される特番『Date fm Pass On The Message 〜桑田佳祐スペシャル〜』に出演することを発表した。

本番組は、東日本大震災から15年となる2026年3月11日に特別に編成された番組である。桑田は震災直後の2011年4月にチーム・アミューズ!!としてチャリティシングル「Let’s try again」を発表し、8月には東北に想いを寄せた「明日へのマーチ」をリリース、9月には「宮城ライブ 〜明日へのマーチ!!〜」を現・セキスイハイムスーパーアリーナで開催。以来、ソロ・サザン問わずツアーのたびに東北・宮城の地を訪れ、特に東北をスタートの地やツアーファイナルの場所とすることが多く、また震災から5年のタイミングでは、当時甚大な被害を受けた宮城県の女川にある女川さいがいFMに訪れラジオ番組の公開収録を実施し、10年のタイミングでは東北の新聞社「河北新報」で被災地へのエールを語っている。

2026年は、真夏のアリーナツアー最終公演の舞台として前述のセキスイハイムスーパーアリーナでライブを3デイズ行うことも決まっているなど、震災以来、一貫して東北へ心を寄せた活動を行なっている。そんな桑田が、今の音楽活動についてはもちろん、東北への想いを真摯に語る番組となっているという。

なお、古希を迎えてからのメディア出演は、自身のレギュラーラジオ番組「桑田佳祐のやさしい夜遊び」を除いてはこれが初となる。

◾️Date FM『Date fm Pass On The Message 〜桑田佳祐スペシャル〜』 2026年3月11日（水）19:00〜19:55放送

出演：桑田佳祐

DJ：井上崇

Date FM公式ホームページ：https://771.fm/smp/

◾️18thシングル「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日（水）発売 ※アナログ盤を除く

※テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌 特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026 ○完全生産限定盤（CD + Special Goods）

VIZL-3300 \2,750（税込）

※詳細後日発表 ○通常盤（CD）

VICL-38700 \1,430（税込） ○アナログ盤（7月8日（水）発売）

VIJL-61900 \2,750（税込） ▼全形態共通・早期予約者限定購入特典「スペシャル・シリアルコード」

2026年6月24日発売 桑田佳祐 シングル「人誑し / ひとたらし」（アナログ盤は7月8日発売）を期間内に予約購入いただいた方に、早期予約者限定購入特典として「スペシャル・シリアルコード」を配布いたします！ 「スペシャル・シリアルコード」をお持ちの方は、本コードをお持ちの方のみを対象とした、桑田佳祐 2026年全国アリーナツアーの「スペシャル・シリアルコード」チケット受付（抽選）をご利用いただけます。

詳細：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode

※対象商品1点のご予約に対して「スペシャル・シリアルコード」を1つお渡しいたします。

※本施策対象商品は予約キャンセル不可・全額前金での受付となります。

※対象予約期間外、また対象ストア外のご予約は「スペシャル・シリアルコード」配布の対象外となりますのでご注意ください。

※本コードの譲渡、売買は禁止です。 ▼先行配信シングル「人誑し / ひとたらし」

2026年4月3日（金）リリース

事前予約：https://taishita.lnk.to/hitotarashi

◾️＜桑田佳祐 LIVE TOUR 2026＞※正式タイトル後日発表 2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00） 7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00） 7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00） 7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） 8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業） 8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp 9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info 特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live

◾️タイアップ／TVアニメ『あかね噺』 ▼放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：2026年4月4日（土）より 毎週土曜 夜11時30分〜

BS朝日：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 深夜1時〜

AT-X：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜

CSテレ朝チャンネル1：2026年4月12日（日）より 毎週日曜 夜9時〜

アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜 ▼配信情報

ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！

他各配信プラットフォームにて順次配信開始 TVアニメ『あかね噺』公式サイト：https://akane-banashi.com/