◆ＷＢＣ １次ラウンド Ｂ組 メキシコ１６―０ブラジル＝６回コールド（８日・米ヒューストン＝ダイキンパーク）

メキシコがブラジルに１６―０でコールド勝ちし２連勝。Ｂ組では米国、イタリアに並んで首位タイとなった。先発全員安打を達成するなど４本塁打を含む１６安打１６得点で、ブラジルを圧倒。危なげなく２勝目を挙げ、９日（日本時間１０日）に当地で行われる米国戦に弾みをつけた。初回に５安打４得点で流れをつかむと、２回はデュラン（レッドソックス）の右翼１号ソロ。４回には、カーク（ブルージェイズ）の左中間３ランなど打者一巡の猛攻で一挙６点。６回にはトーマス（ブルージェイズ）の２ランに続き、控えのオルネラスの２ランが飛び出し、幕切れとなった。９日は２勝同士の米国とメキシコが激突。米国は、昨年ナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞したスキーンズ（パイレーツ）が先発する。

メキシコ打線が破壊力をみせつけた。初回は１死からアロザレーナ（マリナーズ）の左翼線二塁打を口火に３連打などで４得点。２回に右翼席へ１号ソロを放ったデュランは４回無死一、二塁で左翼線へ２点タイムリーとなる二塁打を放ち、４回に左中間１号３ランを放ったカークは４打点。メジャーのレギュラー陣が格の違いをみせつけたが、ヒル監督を喜ばせたのは、派手な打撃だけではなく、全員が意識した細かな部分だ。

「皆が正しい野球をした。積極的にあるべき姿だった。例えば、アレック（トーマス）の走塁。俺たちは野球をしにきたんだという姿勢を示した。重要なのは、小さなプレー。例えば、併殺を防ぐために、全力疾走したこと。それが、全員が１００％で戦っているという証だ」

最後は６回に２ラン本塁打でコールド勝ちを決めると、ほぼメキシコファンで埋まった観客は国歌や国民の愛唱歌を大合唱した。指揮官は「熱狂的だった。試合後にああいう曲が流れるのは最高だ。問題はテキーラを飲みたくなること。あの曲を聞いて水を飲むわけにはいかないからね。とにかくメキシコにとって素晴らしい夜だった」とご機嫌だった。

この日は試合がなかった米国に対し、メキシコは１１―０と大量リードの後は主力を交代させ、先発ウォーカーが３回１／３を無失点の後は、２人の継投で済ませる省エネ野球で２勝目をあげ、米国代表と２勝同士の一騎打ちとなる第３戦にコマを進めた。米国代表先発はスキーンズ。試合後の会見では、米国戦に話題が及び、デローサ米国監督の「我々は世界最高の３０人がいる」というコメントについて問われたヒル監督は、「僕を論争に巻き込もうとしているね」と笑いながら、「世界最高の３０人かどうかは、ドミニカ共和国や日本も言えること。彼らが最高かどうかはわからない。ただ、我々はその日の一番良いチームになりたいだけだ。彼らはスターだらけのスーパーチーム。オールスター、ＭＶＰ候補、サイ・ヤング候補、ゴールドグラブ、シルバースラッガー。でも野球は宝石の数で決まるわけじゃない。試合に勝つかどうかだ」ときっぱり。

「今、米国とメキシコはライバル関係と言われる。本来なら、日本やドミニカ共和国、プエルトリコがライバルかもしれない。でも、我々が結果を残してきたから。これは、単なる野球の試合じゃなく、大きなスポーツイベント。メキシコは『醜いアヒルの子』みたいな存在だったかもしれない。でも結果を出してきた。素晴らしいチームと戦うのが楽しみ。彼らは本当に強い。でも、ほんの少しでも勝てれば。たとえ０・５点差でもね」と、意気込んだ。