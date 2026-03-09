MX4D版ポスター

現在劇場公開中の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」。先週上映開始したDolby Cinema版に続き、MX4D、4DXでのラージフォーマット上映が決定。上映7週目となる3月13日より上映開始する。合わせて、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて、戦場体感PVが公開された。

MX4D、4DXは、振動、煙、風、水しぶきなど、五感を刺激する特殊効果がシーンに合わせて展開され、「まるで作品世界の中に入り込んだかのような没入感を味わえる」とするアトラクション型の上映形態。同作で描かれる迫力のモビルスーツ戦や高速飛行、緊張感あふれる戦闘シーンの数々を、体感型演出によって、よりリアルに味わえる。

ガンダムチャンネルに公開された戦場体感PVは、「まるで、あなたもコックピットに搭乗しているかのような臨場感を味わえる映像」としている。イヤフォン/ヘッドフォン着用での視聴が推奨されている。

7週目入場者プレゼントは、「CGディレクター：増尾隆幸 描き下ろしイラストカード」に決定。通常上映、ラージフォーマット上映共通でのプレゼントとなっている。先日公開されたCGディレクター・増尾隆幸による描き下ろし「メカアートビジュアル」が使用されている。

