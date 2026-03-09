フジテレビ、ゴールデン帯で異例の2時間“生”バラエティーがスタート「一つの大きなチャレンジ」 『超調査チューズデイ』カズレーザー×ニューヨークがタッグ
フジテレビは9日、同局内で『FUJI FUTURE UPDATE コンテンツラインナップ発表会2026春』を開催。4月期の番組改編でお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーとニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）による新番組がスタートすると発表した。
【写真】フジテレビ4月期の新たな番組【一覧】
番組名は『超調査チューズデイ 気になる答え今夜出します』（毎週火曜 後7：00）。いま最もホットな話題や興味のあるテーマ”を独自の視点で調べつくし、答えを導き出す超調査バラエティー番組だ。さらに同番組はゴールデン帯のバラエティー番組では異例の2時間生放送となる。
コンテンツ投資戦略局の赤池洋文編成管理部長は生放送へのこだわりについて改編のキャッチフレーズに「ヒートMAX −人の心を動かす『熱』が、新しい広がりを生む」に絡め、「リアルタイムの熱狂というのが、今回掲げている『ヒートMAX』の一つの象徴的な取り組みになると考えています」と強調。続けて「リアルタイムに視聴者の方に見ていただき、SNSなどさまざまなところで広がっていくようなことを、そしてそれを番組の中で拾っていく。そのような能動的な動きも踏まえて、一つの大きなチャレンジとしてやっていこうと考えました」と説明した。
同局は、改編のキャッチフレーズに「ヒートMAX −人の心を動かす『熱』が、新しい広がりを生む」を掲げ、改編率は全日24.2%、ゴールデン帯37.1％、プライム帯40.6％となった。
■出演者コメント
◆カズレーザー
「もうとにかくがんばります！お笑い芸人という中ではずっと宙ぶらりんな、誰とも接点がない場所にいるので、ニューヨークさんと仕事できるのがとにかくめちゃくちゃうれしいです。めちゃくちゃ楽しみです。フジテレビの清水社長が“これからはフジテレビはIPとリセールできるコンテンツに全振りで進むんだ！“と言っていたのに、”生放送バラエティー”という一見すると真逆なことを始めている（笑）！なんでこんな反旗を翻（ひるがえ）すような番組が始まるのか！と思いましたが、だからこそ面白そうだなと、とにかくワクワクしています。20〜40代がメインターゲットと聞いていますがそうじゃない人が見ても笑える要素は入れられたらなと思います。ほんとにひとりでも多くの人にみてもらいたいので、我々はやれることをやって、それが伝わったらいいと思います！」
◆嶋佐和也
「フジテレビのゴールデン２時間生放送という形も聞いたことがない形で、どんな感じになるのか想像もつかない部分も含めて楽しみしかないですね！
カズレーザーさんと共演させていただくのは２〜３年ぶりで、ご一緒することができてすごくうれしいです！カズさんと視聴者の皆さんが置いてきぼりになるボケがあんまりないようにしたいです（笑） ゴールデン（帯）の生放送ってあんまり聞いたことないので、ワクワクしますけど怖さもあります。生放送で変なこと言っちゃったらいけないのでそれはとにかく気をつけようと思います！すべてがほかにない番組だと思うのでとにかく僕も楽しみですし、ぜひ見て欲しいです。なんとか２時間そのまま『超調査チューズデイ』にチャンネルとどめて欲しいです！」
◆屋敷裕政
「（オファーが来たときは）びっくりしました。でもカズレーザーさんとやらせていただく事にめちゃワクワクしますし、フジテレビでゴールデン帯２時間の生放送レギュラー番組は多分誰もやってないじゃないですか。だからほんとにワクワクしますね。そう簡単ではないことだと思いますが、『超調査チューズデイ』が盛り上がることによってフジテレビごと救いたいなと思います（笑）！この番組をきっかけにフジテレビをナンバーワンのテレビ局にしたいです。フジテレビで、ゴールデンで、生で、といろいろ乗っかっているから、どれに緊張していいかわからないですけど、とにかく全部初めてやから、もう開き直って全部楽しみなだけですね。とにかく楽しみです！」
