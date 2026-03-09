桑田佳祐、古希後初インタビュー 3・11特番『Date fm Pass On The Message』出演決定
桑田佳祐が、11日午後7時から宮城のFMラジオ局「Date fm」にて放送される特番『Date fm Pass On The Message 〜桑田佳祐スペシャル〜』に出演することが決定した。
【動画】祝！70歳 桑田佳祐ティザー映像
桑田は2月26日に70歳＝古希の誕生日を迎え、4月から放送のテレビアニメ『あかね噺』オープニング主題歌として新曲「人誑し／ひとたらし」を発表。4月3日からの先行配信と6月24日のCDシングルリリースをアナウンスし、真夏の全国アリーナツアー開催、歌詞集の発売という3つのニュースを発表し、反響を呼んだ。
同番組は、東日本大震災から15年となる3月11日に放送される特別番組。桑田が、古希を迎えてから初のインタビューで、音楽活動の歩みと東北への想いを真摯に語る。
桑田は震災直後の2011年4月にチーム・アミューズ!!としてチャリティシングル「Let's try again」を発表し、8月には東北に想いを寄せた「明日へのマーチ」をリリース、9月には『宮城ライブ 〜明日へのマーチ!!〜』を現・セキスイハイムスーパーアリーナで開催。以来、ソロ／サザンオールスターズを問わずツアーのたびに東北・宮城の地を訪れている。特に東北をスタートの地やツアーファイナルの場所とすることが多く、また、震災から5年のタイミングでは、当時甚大な被害を受けた宮城県の女川にある「女川さいがいFM」を訪れラジオ番組の公開収録を実施し、10年のタイミングでは東北の新聞社「河北新報」で被災地へエールを送った。
今年は真夏のアリーナツアー最終公演の舞台としてセキスイハイムスーパーアリーナで3Daysライブを行うことも決まっているなど、震災以来、一貫して東北へ心を寄せた活動を行っている。
古希を迎えてからのメディア出演は、自身のレギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』を除いては今回が初となる。
■『Date FM「Date fm Pass On The Message 〜桑田佳祐スペシャル〜」放送予定
3月11日（水） 後7：00〜後7：55
出演：桑田佳祐
DJ：井上崇
