レインボー、佐藤栞里に物申す「“幸せの天才”それは認めますが…」
お笑いコンビ・レインボーとタレントの佐藤栞里が9日、都内で行われた『KFC：THENEXTCHAPTER―新生KFC事業戦略＆新アンバサダー発表会―』に登壇。レインボーが、ケンタッキーで“幸せの天才”と呼ばれている佐藤に対して物申した。
【全身ショット】さすがにスタイル！“ケンタッキーカラー”で登場した佐藤栞里
池田直人はケンタッキーの制服姿で、ジャンボたかおは「制服が入らなかったから」と特注のエプロン姿で現れた。ケンタッキーの動画を20本上げているというレインボー。池田は「世間では、『“日本で一番ケンタッキーをきれいに食べる男”と呼ばれている」として、「ケンタッキーの方ですよね」と声を掛けられたことがあるという。
さらに池田はこの日のために施した「ケンタッキーのオリジナルチキンカラー」のネイルを披露。「『ブラウンじゃダメ、オレンジも入れてください』と色を配合してもらいました」とこだわりを明かした。
そんな“ケンタッキー愛”にあふれるレインボーが、佐藤に対して「一言物申したい」と語りかけた。「確かに佐藤さんは幸せの体現者、“幸せの天才”それは認めます。でも我々も負けてないですよ」とライバル心を燃やすジャンボ。池田は「去年の夏にPRさせていただき、やっと（今日）社長に会えた」と待ちに待ったケンタッキーのイベントであることを明かした。
そしてレインボーが佐藤に「CMを撮りなおしてください」と勢いよく物申した。その勢いに圧倒されたのか佐藤が思わず「（CM出演の権利を）あげます」と返事をすると、ジャンボが「あなたは“幸せの天才”すぎてくれっちゃってます」とツッコミ、会場を笑いに包んだ。
アンバサダーの佐藤が出演する新CMはきょう9日から放送されている。イベントでは新CM披露のほか、新商品の食レポ対決も行われた。
