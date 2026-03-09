天皇ご一家が観戦する天覧試合となったワールドベースボールクラシック（WBC）日本対オーストラリア戦。試合は1点を追う7回に吉田正尚（ボストン・レッドソックス）の2ランで日本が逆転。8回には追加点を挙げて3連勝で、1次リーグの1位突破を決めた。

【写真】内角低めのボールを掬い上げて…吉田正尚が放った逆転2点本塁打《衝撃弾》

日本はこれで米フロリダ州・マイアミで行われる準々決勝への進出を決めたが、メジャーリーガー相手の米国での戦いに救世主となる投手がいる。前日の韓国戦に続いて連夜の奪三振ショーを演じた種市篤暉投手（ロッテ）である。



種市篤暉投手 ©︎文藝春秋

ファンがこのシンデレラボーイの持つ力を一番知っている。吉田の逆転2ランの興奮が冷めやらぬ、直後の8回のオーストラリアの攻撃だった。グラウンドに散っていく侍ナイン。その中で場内アナウンスが種市の名前を告げると、満員に膨れ上がった東京ドームに大歓声が湧き上がった。

奪三振男の登場である。

前日の韓国戦。同点に追いつかれた後の7回だ。3番手としてマウンドに送り出された種市は強打の韓国打線から三者連続三振を奪う快投で、試合の流れを一気に日本へと持ち込んだ。

その奪三振ショーを知るからこそ、スタンドのファンもこの男の名前に一気にボルテージが上がったのである。

そして種市は、その期待にまたも快投で応えた。

井端監督も“圧巻の投球内容”と絶賛

先頭のT・ケネリー外野手をあっさり2球で追い込むと、最後は落差の大きいフォークボールで空振り三振。続く1番のT・バザーナ内野手を遊ゴロに打ち取ると、2番のC・ミード内野手のバットも空を切らせた。

1ボール2ストライクから今度は高めの154kmのストレートで空振り三振に仕留めて、打者3人から2つの三振を奪う期待通りの投球は、ゲームの流れを一気に日本へと引き寄せるものだった。

「勝ち越した中での登板だったので、昨日よりプレッシャーは大きかったけど、自分の持ち味は出せたかなと思います」

わずか11球での完璧な投球を本人はこう振り返った。そして何よりこの種市の見せた連夜の投球は、連覇を目指す日本チームにとっては救世主となるものだった。

「去年のパ・リーグを見ていて前半は西武の今井（達也投手、現ヒューストン・アストロズ）、後半はロッテの種市だった。それくらいに圧巻の投球内容だったと思います」

こう語るのは井端弘和監督だった。

所属するロッテで種市は先発ローテーションの一角を担う投手として活躍。昨季は前半戦こそ右肘の張りで登録抹消されたりした影響で5連敗など苦しい内容だったが、7月19日のオリックス戦で3勝目を挙げると、そこから破竹の5連勝。9月、10月には5試合の先発でリーグトップの4勝を挙げ、48奪三振、防御率も0.95とスキのないピッチング内容を見せていたのである。

しかし平良海馬投手（西武）に続いて石井大智投手（阪神）、松井裕樹投手（サンディエゴ・パドレス）と救援陣に相次ぐ故障離脱が続く中で、リリーフ経験もあるこの右腕に、井端監督はチームの窮状を救う中継ぎ役として白羽の矢を立てたのである。

「連投は6年か7年ぶり」

「連投は6年か7年ぶりだったと思います。ブルペンでは少し疲れているなと思いましたけど、やっぱりこの大会にかける思いは強いので、そこは意気に感じて任されたところで全力でやりたいなと思っていました」

この日はブルペン待機で、3番手での連投が告げられたのは、7回のオーストラリアの攻撃中のことだったという。そこから肩を作り出したが、その真っ最中に飛び出したのが吉田の2ランだった。

「ブルペンで見ていて、叫びながらみんなではしゃいでいました。でも、僕は『どちらにしても行くよ』ということだったので、その瞬間により緊張しました」

真っ直ぐとフォーク。基本的にはこの2つの球種しかない。しかしそれぞれのボールの威力が半端なく、力で押し切るパワーピッチができることが持ち味だ。

侍ジャパンに立ちはだかる「準々決勝の壁」

特に準々決勝でぶつかる可能性の高いベネズエラやドミニカ共和国はメジャーリーガー主力のチーム。アッパー気味の軌道でバットを振る打者が多いメジャーリーガー相手には、高めの真っ直ぐが有効となる。そしてメジャーでは浅く握って小さく落とすスプリットが主流なだけに、人差し指と中指で深く挟んで大きな落差を生む日本流のフォークボールもかなり有効な武器となると言われている。

（鷲田 康／週刊文春 電子版オリジナル）