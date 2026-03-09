IVE（アイヴ）が、韓国の音楽番組を総なめした。8日に放送された地上波テレビ局SBSの音楽番組「人気歌謡」で2枚目正規アルバム「REVIVE＋」のダブルタイトル曲「BANG BANG」が1位となった。

同番組の舞台では、他のダブルタイトル曲「BLACKHOLE」も披露。21日から2日間、ソウル郊外の仁川（インチョン）でのファンコンサートを開催や、新アルバム準備の情報もあり、当分はテレビ出演を休止する予定だ。

IVEは他に、公営放送MBCなどの音楽番組で8冠を達成するなど、音楽番組オールトップを記録した。

IVEというグループ名は、「I HAVE」から生まれている。「私、私たちが持っているものを、IVEらしく、堂々とした姿で見せる」という意味が込められている。しかし今回の「REVIVE＋」は、「私」から「我々」への成長を描いたもの。

所属事務所のスターシップエンターテインメントを通じて9日までに、「このアルバムを準備するにあたり、新しい姿を見せるために本当に多くの悩みを抱え、一生懸命準備しましたが、DIVE（ダイヴ、公式ファン名）をはじめ、多くの方々から大きな愛情をいただき、長く記憶に残る活動になったと思います」とコメントした。