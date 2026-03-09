ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」で、キャンペーン「LINEMO週穫祭」の3月第2弾を開始した。PayPayが4000円相当増額になるほか、契約事務手数料も無料となる。期間は3月15日まで。

PayPay増額キャンペーン

3月15日までの期間中、「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」に新しい電話番号または他社から乗り換え（MNP）で申し込むと、還元されるPayPayポイントが4000円相当増額される。

対象のキャンペーンは「PayPayポイントプレゼントキャンペーン」「LINEMOベストプラン紹介キャンペーン」「2回線まとめて申し込みでPayPayポイントプレゼントキャンペーン」「LINEMOおかえりだモンキャンペーン」「契約者向け！追加申込キャンペーン」のいずれか。なお、申し込み月の翌月末までに開通（利用開始）する必要がある。

契約事務手数料も無料に

さらに「契約事務手数料無料キャンペーン」も3月15日まで実施。期間中に新しい番号、またはMNPで「LINEMOベストプラン」もしくは「LINEMOベストプランV」に申し込むと、契約事務手数料3850円が全額割引される。

ソフトバンク、ワイモバイル、LINEモバイルからの乗り換えは対象外。割引は初回請求時に適用される。

そのほか、銀魂コラボキャンペーンも開催中。エントリーフォームから応募すると、オリジナル折りたたみ傘やアクリルスタンド、PayPayポイントが当たる。期間は4月5日まで。