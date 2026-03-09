¡ÖËÜÅö¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¥É¥¤¥Ä£²Éô¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëÅÄÃæÁï¤¬¡Öº£¡¢°ìÈÖ¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡×¤Ï¡©¡ÚÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¢¡Û
¡¡2026Ç¯£±·î¤«¤é¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬£²Éô¤Î¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÅÄÃæÁï¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¸¶¸ý¸µµ¤¤ä±§º´Èþµ®»Ë¤¬ºßÀÒ¤·¤¿2010Ç¯Âå½ªÈ×¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹£±Éô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢20-21¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Ï£¶¥·¡¼¥º¥óÂ³¤±¤Æ£²Éô¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤â25»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ10°Ì¡££±Éô¾º³Ê¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¸±¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ö£±Éô¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¿·Å·ÃÏ¤ËÉë¤¤¤¿ÅÄÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ä¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ïº£¡¢¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢Èà¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹£²Éô¤Ï¤É¤³¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£J¥ê¡¼¥°¤ß¤¿¤¤¤Ë¥ì¥Ù¥ëº¹¤Î¤Ê¤¤¥ê¡¼¥°¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¾å°Ì¤Î¥À¥ë¥à¥·¥å¥¿¥Ã¥È¤ä¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤È¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼ÂÎÏº¹¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤Ïº£¡¢½ç°ÌÅª¤Ë²¼¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤éÏ¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¾å¤òÁÀ¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µÕ¤ËÉé¤±Â³¤±¤ì¤Ð¹ß³Ê·÷¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¤ó¤À¡Ù¤È¡Ê¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¢¥ó¥Õ¥¡¥ó¥°¡Ë´ÆÆÄ¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÄ©¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËÍ¥¾¡¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¡Ë¹Åç¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¾ÅÆî¡Ê¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤ÎÃæ´Ö¤¯¤é¤¤¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¼«¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÎäÀÅ¤ËµÒ´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹£²Éô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤È¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂ¤â¤È¤Îµ»½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥É¥¤¥Ä£²Éô¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÄÃæ¤Ï¸ì¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤â¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤ËºßÀÒ¤·¤¿ÅÄÃæÊË¤¬¡ÖÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÊÌ¤Î¶¥µ»¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤«¤±Î¥¤ì¤¿´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë·Ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÁöÎÏ¤ä±¿Æ°ÎÌ¡¢·ã¤·¤µ¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÄÃæÊË·¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ã¤¦Ê¬¡¢´¶¤¸Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤âÅÄÃæ¤Ï¸À¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¤¦¤Þ¤¯½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÅÄÃæ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡££±Éô¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎÆ²°ÂÎ§¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎÄ®Ìî½¤ÅÍ¤éÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢ÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë15¿Í¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£²Éô¤âÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥Õ¥à¤Î»°¹¥¹¯»ù¤é£¹¿Í¤¬ºßÀÒ¡£ÅÄÃæ¤âÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ºÂÐÀï¤·¤ÆÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î²£ÅÄ¡ÊÂçÍ´¡ËÁª¼ê¡£Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤ËÅÏ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¤½£¤ËÍè¤ë¤ÈJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë¤Ï¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦È¯¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥À¥ë¥à¥·¥å¥¿¥Ã¥È¤Î½©»³ÍµµªÁª¼ê¤È¸ÅÀîÍÛ²ðÁª¼ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡££²¿Í¤È¤âJ¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤¤¿º¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àï¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£²·î21Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤ÏÂ·¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±Éô¤ÎÊý¤ÇÄ¾ÀÜ¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤é¤è¤ê¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»þº¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿º¢¤è¤ê³ÊÃÊ¤ËÃÎ¼±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
