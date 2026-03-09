「最近色気あるやん」元尼神インター・誠子、美デコルテ際立つ姿に反響「どんどん可愛いなってるやん」
元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんは3月7日、自身のInstagramを更新。モデルショットを公開しました。
【写真】誠子の美デコルテ際立つモデルショット
コメントでは「お美しい 素敵です」「似合っててかわいい！」「スタイルバッチグー」「透き通るような美しさ」「惚れた」「かわいいんやが。好きになっちゃうんだが」「どんどん可愛いなってるやん」「最近色気あるやん」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「スタイルバッチグー」誠子さんは「愛をこめてつくりました」とつづり、4枚の写真を公開。アクセサリーデザイナー・CHACOさんとのコラボレーションアクセサリーを紹介しています。1〜3枚目には誠子さんのモデルショット、4枚目には商品の写真が掲載されています。1枚目の写真の誠子さんは、タイトでシンプルなワンピースを着用しており、首元を飾るネックレスでデコルテの美しさを際立たせています。
「優しいオーラで包んでくれる方でした」同日、CHACOさんもInstagramで誠子さんとのコラボレーションを発表。「TVの中のせいこさんは面白くて遠い世界の人でしたが、実際にお会いしたら本当に素敵で誰に対しても優しくて、周りの空気を一瞬で優しいオーラで包んでくれる方でした」と、誠子さんの人柄についても紹介しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
