タレントの今井翼さんは3月9日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：今井翼さん公式Instagramより）

タレントの今井翼さんは3月9日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを披露しました。

【写真】今井翼の圧巻美脚ショット

「スポーツ選手かと思った！！」

今井さんは「花粉に負けず　今日も楽しくトレーニング！」とつづり、1枚の写真を投稿。ウインドブレーカーにショートパンツ姿の全身ショットを披露しています。すらりと伸びる細く長い脚が圧巻です。また、サングラスを掛け、落ち着いたトーンのコーディネートがおしゃれな雰囲気を醸し出しています。

ファンからは、「凄い」「この姿で走っているんですか？」「羨ましい美脚」「すご！！」「頑張ってるね」「綺麗な足！」「スタイル良すぎる〜」「足細っ」「スポーツ選手かと思った！！」と、絶賛の声が集まりました。

トレーニングジムでの様子を披露

自身のInstagramでトレーニングの報告やプライベートショットなどをたびたび公開している今井さん。3日の投稿でも「今日もしっかりトレーニング！　インボディー量ったらマイナス1キロでした！」とつづり、トレーニングジムでの様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)