【WBC】芸能人が続々生観戦を報告「うらやましいです！！」「どうやってチケット入手できたの」ファンも興奮
日本代表が1次ラウンドC組の1位通過を決めたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、芸能人が続々と生観戦したことを報告している。大谷翔平らメジャーリーガーの活躍が目立つ今大会を生で見たことに「うらやましいです！！」などとファンから反響が寄せられている。
【写真】「うらやましいです！！」ミニスカート姿で生観戦を報告した稲村亜美
フリーアナウンサーの中川安奈は自身のインスタグラムで、8日のオーストラリア戦を生観戦したことを報告。「毎試合Netflixにかじりついて見てたけど、やっぱり現地で見られるのは最高ですね 試合展開もドキドキした」と興奮が冷めやらない様子だった。
横浜DeNAベイスターズファンで知られる相川七瀬は9日、自身のインスタグラムで「いつもお世話になっているご夫妻とWBCに行ってきたよ 最高すぎる 野球大好き」と伝えた。
“神スイング”が話題となった稲村亜美もオーストラリア戦を生観戦。ミニスカートとユニホーム姿で「吉田正尚選手のツーランで球場の雰囲気が一変しました かっこよすぎ、、、!!!」と伝え、「マイアミでの準々決勝もたのしみだーーーーー」と期待した。阪神タイガースファンの山本彩も「1位通過!!!」とスタンドの写真とともに日本の勝利を喜んだ。
7日の韓国戦では、高田延彦＆向井亜紀夫妻が観戦を報告。俳優の沢村一樹も「奇跡的にチケットが手に入りました！」として妻と東京ドームに足を運んだことを伝えている。
こうした芸能人らの投稿には「うらやましいです！！」「最高ですね」「どうやってチケット入手できたの」などの声が寄せられている。
