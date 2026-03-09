

左から：「ユニボール ワン 3」、「ユニボール ワン 3」（ギフトver.）

三菱鉛筆は、黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色するゲルインクボールペン「uni−ball one（ユニボール ワン）」から、かわいらしいフォルムでマルチに使える3色ボールペンの「ユニボール ワン 3」（インク色：黒、赤、青／ボール径：0.38mm、0.5mm／軸色：全4色）、「ユニボール ワン 3」（ギフト ver.）（インク色：黒、赤、青／ボール径：0.38mm、0.5mm／軸色：全2色）を3月18日に発売する。

「ユニボール ワン」シリーズは、黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色するインク、スタイリッシュなオープンワイヤークリップ、そしてシンプルでストレートな軸デザインで好評を得ている。「ユニボール ワン」「ユニボール ワン F」「ユニボール ワン P」と特徴的なラインアップで多くの人の好みに合わせた1本を提供してきた。

今回はシリーズ初となる3色ボールペン「ユニボール ワン 3」を新たに発売する。「ユニボールワン」シリーズの特長であるスタイリッシュなオープンワイヤークリップを採用し、シンプルでストレートな軸デザインの回転繰り出し式3色ボールペンとなっている。日々の持ち物にこだわる社会人の人々にも使いやすい遊び心のあるデザインとともに書きやすさにこだわった1本となっている。さらにギフトにも適したパッケージ仕様の商品も用意することで、さまざまなニーズに応えていく考え。

［小売価格］

ユニボール ワン 3：1430円

ユニボール ワン 3（ギフト ver.）：1980円

（すべて税込）

［発売日］3月18日（水）

三菱鉛筆＝https://www.mpuni.co.jp