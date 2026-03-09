3児の母・ギャル曽根、産後体形めぐり思わず“失言” 番組テロップで謝罪文 「テレビを忘れてる」共演者は驚き
タレントのギャル曽根（40）が、8日放送の読売テレビ『もんくもん』（後3：00）に出演。自身の“失言”に慌てた様子で、テロップで謝罪コメントが表示された。
【写真】「もう中学生なんですね」ギャル曽根が公開した、次女を肩車する長男の近影ショット
“春のもんく祭り！”と題し、さまざまなものに文句を言う企画。VTRで、子どもが母親に「いつも痩せている頃の写真を見せる」などと“文句”を話した。
VTRを見たギャル曽根は「子ども産んだら、痩せない！」と宣言。するとメッセンジャー・黒田有（56）から「ちょっと待てよ。子ども産んだ人、全員が太るいうわけではないやろ？」とコメントされ、「旦那とかこういうこと言うのよ！」と大きな声で反論した。
さらに黒田から「俺、知ってる女優さんとか別に…」と言われ、「出ました！よくないよくない」ときっぱり。司会のなるみ（53）とともに「こういうこと言うのよ」「よくない！女優モデル…」と反論を続けた。
納得がいかない黒田が「この前、井川遥さんと会ったけど…」と話すと、再び「そこと比べるの？」などと言い返した。
痩せることが難しい理由について、なるみが「ご飯とか作って余ったら食べなあかんし」と説明。ギャル曽根が「寝るタイミングも自分の寝るタイミングじゃないんですよ」と、寝かしつけの最中に寝てしまうことを伝えた。
黒田はこれを聞き、「でも…井川遥さんは痩せてたけどね」と“あおり”。するとギャル曽根は「井川遥さんは、ちゃんと子育てしてんの？」と思わず大声で叫んだ。黒田は「してるわ！」とツッコミ、番組はテロップで「プチもんく」「井川遥さん ごめんなさい」と表示。なるみが「ちょっと楽しすぎてテレビを忘れてる」とフォロー。ギャル曽根は両手を合わせて謝罪のポーズを見せた。
ギャル曽根は、2011年7月、テレビディレクターの名城ラリータ氏と結婚。翌12年11月に長男、16年1月に長女、23年11月に次女が誕生した。
