【初音ミク V6】 4月14日 発売予定 価格： 24,200円（スターターパック） 10,780円（ボイスバンク）

クリプトン・フューチャー・メディアは、4月14日発売予定の歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」の新ビジュアル＆英語歌唱デモ動画を公開した。

パッケージイラストはイラストレーター・LAMさんが担当。デモンストレーション動画はアメリカを中心に活躍している音楽クリエイター・Crusherさんによる描き下ろし記念ソング「Like a Shooting Star」のワンコーラスとなっている。

「初音ミク V6」は、本格的な音楽制作が可能なDAWソフトウェア「Cubase LE」も付属しているため、製品を手にしたその日からすぐにパソコンを使用した音楽制作（DTM）をスタートできる。

【『初音ミク V6』英語ボイスバンク 歌声デモンストレーション（Like a Shooting Star）】

※開発途中のため、実際の画面とは異なる可能性がございます

「初音ミク V6」公式ビジュアル（Art by LAM (C) CFM）

Art by LAM (C) Crypton Future Media,INC.www.piapro.net