ENHYPENソヌ、大阪の街中＆USJ降臨ショット公開「プラベ感たまらない」「かっこよすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/09】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）の公式Instagramが、3月8日に更新された。SUNOO（ソヌ）が大阪・ユニバーサルスタジオジャパンを訪れた様子などを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】22歳人気K-POPアイドル「プラベ感たまらない」大阪USJ満喫する様子
投稿では「日本のあれこれ」と韓国語（일본 이모저모）のフレーズとともに、ソヌがユニバーサルスタジオジャパンの入口にある大きな地球儀・ユニバーサルグローブの前で記念撮影する姿や道頓堀のグリコ看板の前にたたずむ姿などを複数枚披露。ブラックのアウターにファーのついたキャップを被り、リュック姿というカジュアルないでたちを公開した。
この投稿に、ファンからは「大阪に降臨は神」「ユニバにいたのヤバい」「かっこよすぎる」「プラベ感たまらない」「楽しめたかな」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ENHYPEN・ソヌ、USJショット公開
◆ENHYPEN・ソヌの様子に反響
