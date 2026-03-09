自宅に招いた彼女に「ほかの女性の影」を感じさせてしまうモノ９パターン
付き合いたての彼女を自宅に招くときは、入念に掃除をしておくのは当然のこと。しかし、何気なく部屋に置いたままにした「些細なモノ」が、彼女を不安な気持ちにさせることもあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「自宅に招いた彼女に『ほかの女性の影』を感じさせてしまうモノ９パターン」をご紹介します。
【１】マンガ好きでもちょっと違和感のある「少女マンガ」
「これ読んでるの？と二重の意味で不安に」（３０代女性）など、ベタな少女マンガが男性の本棚にあると、彼女に別の女性の影響を感じさせてしまうようです。マンガ好きが高じて購入したのなら、内容について深く語れるくらいに読み込んでおくべきでしょう。
【２】ちょっとした荷物入れに使えそうな「女性向けブランドの袋」
「私もお泊りセットを運ぶのに使うし」（２０代女性）など、ブランドのショップバッグを荷物入れとして使う女性は多く、その存在に気づきやすいようです。貰い物などで部屋に置いてある袋がどんなブランドのものか、一度確認してみてはいかがでしょう。
【３】本人が吸っている銘柄とは違う「タバコの吸殻」
「細巻のメンソールだったら完璧に怪しい」（２０代女性）など、灰皿にいつもと違うタバコの吸殻が残っているのを見ると、女性は「別の誰かがここにいた」と感じるようです。彼女を招く前にちゃんと灰皿を掃除すれば、疑惑のタネを作る心配もありません。
【４】キッチン周辺が妙に充実している「豊富な調味料」
「誰かに作ってもらってそう」（２０代女性）など、男性宅のキッチンに調味料が揃っていることに不信感を覚える女性もいるようです。様々なハーブやスパイスなどを使いこなす料理好きの男性は、自慢の手料理を振る舞って彼女を安心させてあげましょう。
【５】親しげな様子で写っている「女性との写真やプリクラ」
「残しておくのが理解できない」（１０代女性）など、女性と撮影したツーショットの写真は、明らかに彼女の不安を煽るようです。一緒に写っているのがただの女友達だとしても、彼女の眼の届くところに置いておくのは厳禁でしょう。
【６】明らかに本人の趣味ではない「ぬいぐるみや人形」
「キャラクター系のグッズは気になる」（１０代女性）など、可愛いぬいぐるみのようなキャラグッズは、男性の部屋では違和感があって目立つようです。不要であれば処分するか、押入れなどにきちんと仕舞っておくのが無難でしょう。
【７】男性で使う人はあまりいない「スキンケア用品」
「本当に自分で使ってるの？」（２０代女性）など、洗顔後に使う化粧水のようなスキンケア用品は、男性で使う人はさほど多くありません。自分用のものが置いてある場合は、「最近肌荒れが気になって」など使っている理由を説明しておくとよさそうです。
【８】ぽろっと床などに落ちている「ヘアピンやゴム」
「女性が部屋に入ったってことだよね…」（２０代女性）など、ロングヘア用のゴムやピンは、短髪の男性の部屋には普通ありえないもの。お菓子の袋を閉じるなど別の用途に使っている場合でも、床や家具の下などに落ちていないかキチンと確認しましょう。
【９】洗面台に普通に置いてある「１本多い歯ブラシ」
「誰が泊まっていったんですか？」（２０代女性）など、一人暮らしの男性の部屋に２本以上の歯ブラシが置いてある場合、そこに別の女性の影を感じる人は多いようです。古いブラシはきちんと処分して、あらぬ疑いを持たれないよう気をつけたいものです。
ほかにも、「自宅に招いた彼女に『ほかの女性の影』を感じさせてしまうモノ」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
