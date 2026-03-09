KUNDALのヘアケアキットが限定登場♡3ステップで叶えるツヤ髪ケア

プレミアムパーソナルケアブランド「KUNDAL（クンダル）」から、特別なヘアケアセットが登場しました。国際女性デーに合わせて発売される「Protein Bonding Damage Hair Care Bundle Special Edition」は、ダメージヘアを美しく整える3ステップのケアを叶える限定キット。髪のコンディションを整えながら、まとまりとツヤを引き出すアイテムが揃ったスペシャルセットです。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりな注目のヘアケアキットをチェックしてみてください♡

ダメージ髪を整える3ステップケア

「Protein Bonding Damage Hair Care Bundle Special Edition」は、ダメージを受けた髪を段階的にケアする3ステップルーティンが魅力のヘアケアキットです。

まず【洗う】ステップでは、「プロテインダメージケアシャンプー バイオレットミュゲ（300ml）」が登場。

タンパク質結合システムに着目した処方により、傷んだ髪の構造を整えながら、髪の内側までうるおいを届けます。

続く【満たす】ケアには、「プロジェンダブルボンディングダメージヘアマスク バイオレットミュゲ（180g）」。

6種類のヒアルロン酸を配合したカプセルが髪を包み込み、しっとりまとまる髪へ導きます。

最後の【整える】仕上げとして、「プロジェンダブルボンディングダメージヘアセラム バイオレットミュゲ（50ml）」を使用。

軽やかなテクスチャーが髪をやさしくコーティングし、枝毛やパサつきが気になる毛先を集中補修します。

KUNDALならではの香りと限定ノベルティ

Protein Bonding Damage Hair Care Bundle Special Edition

このヘアケアキットの魅力は、KUNDALならではの香りにもあります。

採用されている「バイオレットミュゲ」は、すずらん（ミュゲ）の上品な香りにバイオレットハーブのフレッシュさを組み合わせた落ち着きのあるフローラルの香り。

バスルームいっぱいに広がる優しい香りが、ヘアケアタイムを心地よいリラックスタイムへと変えてくれます。

さらに、本キットを購入した方には限定ノベルティとして「ピンク・シュシュ」をプレゼント。

髪をまとめるときにも活躍する可愛らしいアイテムで、日常にちょっとした華やかさをプラスしてくれます♪

内容：プロテインダメージケアシャンプー バイオレットミュゲ（300ml）／プロジェンダブルボンディングダメージヘアマスク バイオレットミュゲ（180g）／プロジェンダブルボンディングダメージヘアセラム バイオレットミュゲ（50ml）

限定ノベルティ：ピンク・シュシュ

販売チャネル：Amazon公式サイト

特別な日に取り入れたいヘアケアキット

髪のダメージを根本からケアする3ステップルーティンが魅力のKUNDALのヘアケアキット。

うるおい・補修・コーティングをバランスよく叶えるアイテムが揃い、まとまりとツヤのある髪へと導いてくれます。

さらに上品なフローラルの香りと限定ノベルティ付きという特別感も魅力♡数量限定販売なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

自分へのご褒美やギフトとしてもおすすめのアイテムです♪