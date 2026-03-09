女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）が9日、都内で30日スタートの26年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」の第1週完成試写会見に出席した。

田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、明治時代に活躍した看護師の大関和（ちか）と鈴木雅をモチーフに、看護の世界に飛び込んだ2人の女性を描く。脚本の吉澤智子氏は「2人とも間違える主人公にしようと思っている。間違えたときにバディーものだとツッコんでくれる人がいるのは書いていて心強い。その分、あまり清く、美しくしなくても生身の女性できるかなと思っている」と作品を執筆する上での心構えを明かした。

見上演じる一ノ瀬りんは純真な家老の娘という設定。「感情の揺れ動きがすごくて、実際に芝居をする中でも、繊細に受け取っている。今は役としてセリフをしゃべっている時間の方が長い。客観的に見るのが難しくなっている」と自身の役を演じる役を分析した。

一方で上坂演じる大家直美は生後間もなく捨てられ、キリスト教の牧師に育てられた。目的のためには多少のうそなどをいとわないしたたかさを持っている。上坂はここ最近、顔つきが変わったねと言われることが多くて、そこは自分の中で無意識だったので不思議な気持ちになりました」と直美を演じる上で自身に変化があったことを明かした。

連続テレビ小説は今作が114作目。「風、薫る」というタイトルは合議で決まった。吉澤氏が舞台の一つとなる栃木県に感じた「風」も要素に盛り込まれた。

ダブル主演の2人にも力が入る。見上が「バトンタッチ式というものがあるくらい、どんどんバトンがつながっている。自分もそのバトンを受け取るだけではなく、ちゃんと次に渡せるように気を引き締めたい」と気合。上坂も「朝ドラは自分の中でも日常になっていて、一番の目標でもあった。夢のよう。私も次につなげられるように頑張りたい」と意気込んだ。

写真撮影では2人でハートを作ることを求められるとそろって照れる場面も。半年間で培ったバディーの絆で朝に爽やかな風を吹かせていく。