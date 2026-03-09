宮内庁の公式インスタグラムは3月9日、投稿を更新。天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが8日、東京ドームで野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組の日本−オーストラリア戦を観戦された様子を伝えました。



【写真】「驚きました」「かわいらしいです」愛子さまの肩上ボブ（実際の写真）

ご一家はファッションに同じ色を取り入れる「シミラールック」がたびたび話題になりますが、この日は天皇陛下は濃紺スーツに水色が入ったストライプのネクタイ、皇后陛下は水色のパンツスーツに首元には春らしい色合いのスカーフ、愛子さまは水色のセットアップのスカート姿。



特に目を引いたのは、愛子さまのヘアスタイル。これまで腰近くまであったロングヘアをカットし、軽やかな肩上ボブに。



イメージチェンジに驚いた人は多かったようで、ネット上では「カットされたんですね。すてき」「驚きました」「似合ってます」「かわいらしいです」「お若い頃の雅子さまにそっくり」「ヘアドネーションをされたのでしょうか」などの反応が相次ぎました。