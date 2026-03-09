3月16日6時30分よりNHK BSにて生中継される「第98回アカデミー賞授賞式」の出演者が発表。佐々木蔵之介、瀧内直美、パトリック・ハーランがスタジオゲストとして出演し、要潤と猿渡由紀が現地ロサンゼルスのレッドカーペット中継で参加する。

参考：『罪人たち』『ワンバト』『国宝』 第98回アカデミー賞、納得と少しだけ困惑のノミネート

“オスカー”とも呼ばれるアカデミー賞は、映画芸術科学アカデミーが主催する世界最高峰の映画の祭典。毎年、映画業界の優れた作品や個人を表彰するために開催されている。表彰されるのは、作品賞をはじめ、監督賞、主演男優賞、主演女優賞など24部門。本年度は、ライアン・クーグラー監督の『罪人たち』が作品賞をはじめ最多歴代16部門で最多ノミネートされているほか、『国宝』が日本映画で初めてメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされた。

NHK BSでの生中継には、スタジオゲストとして佐々木、瀧内、ハーランが参加。現地・ロサンゼルスからは、要潤と映画ジャーナリストの猿渡が授賞式直前のレッドカーペットの様子を中継で伝える。なお、司会はNHKアナウンサーの廣瀬智美が担当する。

また、NHK総合で3月22日24時10分より総集編が放送されることも決定した。

（文＝リアルサウンド編集部）