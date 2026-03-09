＜不機嫌すぎる上司＞職場の雰囲気がおかしくなった！？育休から復帰してみたら…驚愕【第1話まんが】
私はチアキ（35）。夫とともに子どもを2人育てるママです。私は社員が20名ほどの小さな会社で、10年以上働いてきました。社長が家庭の事情や子育てとの両立に理解を示してくれる方で、人間関係もとても良くて感謝していたのです。しかし2人目の育休から戻ると、社内のメンバーが半数以上ガラリと入れ替わっていました。温かかった職場の雰囲気も、私が育休に入る前とは大きく変わってしまっていたのです。その原因というのが……？
同僚から話を聞かされてアゼンとします。エッちゃんもユミちゃんも優しくて頼りになる人たちでした。私が知るかぎりずっと真面目に仕事をしていたのです。この会社から逃げるように姿を消したりするなんて考えられません。
私の育休中に、新しく入っていた「マサヤさん」という方。社長と同じ名字なので、下の名前で呼ばれているようです。部長という肩書で、私の上司にあたります。しかし何かにつけて不機嫌になり、周りの人を怒鳴りつけるのです。
私が育休から戻ってみると、ずっと一緒に働いていた社員が何人も辞めていて驚きました。
みんな真面目で長く勤めていきたいと言っていた人たちです。
しかも連絡もなしに突然会社に来なくなったり、退職代行を使って関わりを絶ったり……。
私がよく知る優しい人たちが、そんな辞め方をするなんて信じられません。
そして代わりに「マサヤさん」という男性が新しく入社してきていました。
不思議に思って同僚に尋ねてみると、どうやら社長の実の弟さんのようです。
やたらと偉そうな態度はそのせいなのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
