陸上自衛隊は９日未明、反撃能力の柱として長射程ミサイルを国内で初めて配備する熊本市東区の陸自健軍駐屯地に、発射機などの関連装備品を搬入した。

ミサイルの配備は今月下旬に完了する見通し。一方、防衛省から事前の連絡がないまま始まった動きに地元からは反発の声が上がった。

配備されるのは、侵攻する艦船を陸地から攻撃するためのミサイルで、射程１０００キロを超える「１２式地対艦誘導弾能力向上型」。陸自関係者によると、ミサイルの開発や実験を行う部隊がある陸自富士駐屯地（静岡県）から７日、発射機や射撃を指揮・統制する装置などを運び出し、９日未明に健軍駐屯地に搬入した。順次、関連装備品を運び込み、正式な配備は２３日以降になる予定という。

長射程ミサイルを巡っては、海洋進出の動きを強める中国などを念頭に抑止力の強化を急ぐため、防衛省が予定を１年前倒しして２０２５年度の配備を決めた。射程は現行の数百キロから大幅に伸び、九州からは中国沿岸部も射程に入る。

ただ、防衛省からは今回の搬入や配備時期について熊本県や熊本市に事前の連絡はなく、木村敬知事は９日、「何の知らせもなく、報道を通じて知ったのは残念だ。（ミサイル）配備については小泉防衛相から『事前連絡をする』と聞いている」と語った。駐屯地前では８日夜から、反対する市民団体のメンバーら５０人以上が抗議活動を行い、「住民説明会なしで配備はおかしい」などと訴えた。