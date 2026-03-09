次期“朝ドラ”「風、薫る」異色の女性バディに込めた思い「ドラマの中の女性には男性の夢がある気が」脚本家・吉澤智子氏が語る

