小島瑠璃子、2歳息子とカウンター寿司へ 密着ショットに「お子さんの髪色綺麗」「可愛い親子」と反響
【モデルプレス＝2026/03/09】タレントの小島瑠璃子が3月8日、自身のInstagramを更新。息子と共にお寿司を楽しんだ様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳美人タレント「お子さんの髪色綺麗」2歳息子と密着するドアップショット
小島は「友達ご夫婦がお寿司屋さんの貸切会を開いて下さいました」と報告。「中々カウンターのお寿司は子連れにはハードルが高いのですが、キッズスペースを作っていただいたのでゆっくりと美味しいお寿司をいただくことができました ありがたすぎる」と、充実したひとときを過ごしたことを明かした。「息子はまだ生ものは食べられないので、焼き魚や卵焼き、お野菜やフルーツを出していただき感動でした」と綴り、息子に寄り添い満面の笑みを浮かべる親子ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「お子さんの髪色が綺麗で驚きました」「幸せそうな親子ショットに癒やされます」「カウンターでお寿司なんて素敵な休日ですね」「キッズスペース付きの貸切会、ママにはありがたい心遣いです」「可愛い親子」「お寿司を楽しめる環境があって良かったですね」といった声が寄せられている。
小島は、2023年5月に結婚したことを発表し、同年8月には第1子を妊娠したことを報告。2025年2月5日に夫で実業家の北村功太さんが亡くなったことを伝えていた。（modepress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆小島瑠璃子、子連れでカウンター寿司を満喫
◆小島瑠璃子の投稿に反響
