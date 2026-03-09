山之内すず、ダイエット中の“ムキムキ弁当”公開「彩りも綺麗で栄養満点」「容器に親近感湧く」の声
【モデルプレス＝2026/03/09】タレントの山之内すずが3月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】24歳美人タレント「親近感湧く」タッパーに詰められた手作りダイエット弁当
山之内は「最近ご飯なにつくったー？」というファンからの質問に対して、「最近は毎日ムキムキ弁当 持ち歩いてます」と回答。混ぜご飯に、しっとりと仕上がった鶏肉とスナップエンドウ、ミニトマト、ブロッコリーを添えたバランスのとれた弁当を披露しつつ「一応ダイエット中なので 載せるようなご飯作れてない」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「彩りも綺麗で栄養満点」「プロ意識高くてすごい」「健康的で素敵」「プラスチック容器に入っている感じ、親近感湧く」「ムキムキ弁当ってネーミングセンス最高」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
