テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限迫る テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限迫る

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限迫る



159.07 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

158.85 現値

158.65 エンベロープ1%上限（10日間）

157.13 一目均衡表・転換線

157.08 10日移動平均

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.72 一目均衡表・雲（下限）

155.62 100日移動平均

155.59 一目均衡表・基準線

155.53 21日移動平均

155.51 エンベロープ1%下限（10日間）

151.99 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

151.49 200日移動平均



159円に乗せたところにボリンジャーバンド2シグマ上限が控えている。直近高値は158.90円となっており、同水準に迫る動き。

外部サイト