テクニカルポイント　ドル円　ボリンジャーバンド2シグマ上限迫る

159.07　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
158.85　現値
158.65　エンベロープ1%上限（10日間）
157.13　一目均衡表・転換線
157.08　10日移動平均
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.72　一目均衡表・雲（下限）
155.62　100日移動平均
155.59　一目均衡表・基準線
155.53　21日移動平均
155.51　エンベロープ1%下限（10日間）
151.99　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.49　200日移動平均

159円に乗せたところにボリンジャーバンド2シグマ上限が控えている。直近高値は158.90円となっており、同水準に迫る動き。