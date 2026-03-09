テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限迫る
159.07 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.85 現値
158.65 エンベロープ1%上限（10日間）
157.13 一目均衡表・転換線
157.08 10日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.72 一目均衡表・雲（下限）
155.62 100日移動平均
155.59 一目均衡表・基準線
155.53 21日移動平均
155.51 エンベロープ1%下限（10日間）
151.99 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.49 200日移動平均
159円に乗せたところにボリンジャーバンド2シグマ上限が控えている。直近高値は158.90円となっており、同水準に迫る動き。
