お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（42）が、8日、Instagramを更新。沖縄旅行での家族ショットに反響が寄せられている。

【映像】藤森慎吾の15歳年下妻や家族との沖縄旅行写真（複数カット）

2024年4月に一般女性と結婚した藤森。同じ年の11月にはテレビ番組で、第1子となる女の子が誕生したことを明かしていた。Instagramでは、顔出しした15歳年下の妻とのハワイでの結婚式の様子や、自分たちで散髪した娘の姿などを披露し、「奥様めちゃ綺麗」「美しさにため息しかでない」などと話題になっていた。

家族との沖縄旅行に反響

2026年3月8日の更新では、家族で沖縄旅行を満喫する様子を公開。「じじばばと行けるうちにたくさん行っとかないとね。耳が遠くなった2人の会話は大声過ぎて、ずっと怒鳴り合いのケンカをしてるみたいですが、内容を聞いてみると孫が自分に笑いかけてくれたとか、ハイタッチしてくれたとかを自慢し合ってました」「最近の娘は逆にわたしを寝かしつけてくれます。トーントン」とコメントしている。

この投稿には、「可愛くて可愛くてたまらんですね」「ステキなパパで娘ちゃん幸せですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）