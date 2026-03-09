整形総額1000万円。顔だけで12回の整形を繰り返してきた34歳美女が、19歳の時に二重術から始めたという整形の詳細を明かした。

【映像】12回の整形ビフォーアフター＆ダウンタイム中の顔

3月8日放送のABEMA『秘密のママ園』の人気企画「のぞき見！隣のママ」では、茨城県で2人の息子を育てる「とみmama」ことヒトミさんの自宅を訪問。徹底的に白で統一された豪華な一軒家での私生活に密着しながら、彼女が整形を繰り返すことになった背景や、その劇的なビジュアルの変化について深掘りする内容となった。

金髪のポニーテールが目を引く現在のヒトミさんが登場すると、スタジオの近藤千尋は「ベルバラみたいにかわいい」と声を上げ、峯岸みなみも「本当にお人形さんみたい」とその整った顔立ちを絶賛した。しかし、ヒトミさんは「母親に『お前が一番ブスでデブだったよ』と言われたのが今でも頭に残っている」と、美への執着の原点にある悲痛な記憶を告白。その母の言葉が引き金となり、19歳の頃に二重の埋没法（6万円）と顔の脂肪吸引（20万円）を行ったのを皮切りに、現在までに顔の骨を削る大手術を含む12回もの整形を重ねてきたという。

番組では、整形遍歴を詳細にプレイバック。2回目には190万円をかけて歯をセラミックにし、4回目には鼻周りを一気に行う「鼻フル整形（90万円）」を敢行。さらに8回目には「輪郭3点」と呼ばれるエラ・頬・あごの骨を切る手術に約200万円を投じるなど、総額は1000万円に達した。現在は4ヶ月前に行った「口角挙上」などのダウンタイム中であることも明かし、ストイックに美を追求し続ける姿勢を見せた。

現在、フォロワー5万人を抱えるインスタグラマーとしても活動するヒトミさんは、商品開発などで自ら貯めたお金で整形費用を捻出しつつ、35歳の夫・リョウタさんと2人の息子に囲まれ、茨城県の5SLDKの豪邸で幸せな家庭を築いている。一切の妥協を許さないライフスタイルは、過去のコンプレックスを自らの手で塗り替えた彼女の強い意志の表れのようにも見えた。