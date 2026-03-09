想像以上の大胆ショット。安田大サーカスのクロちゃんが3月6日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、共演モデルのフォトブックに興奮する場面があった。

【映像】八伏紗世の大胆フォトブック

当番組は、MCのクロちゃん、元AKB48の岡部麟、元モーニング娘。の田中れいながそれぞれチームリーダーとなり、ボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。この日は岡部麟チームに属するモデルの八伏紗世と羽方るな、元ラストアイドルの岡村茉奈が集結し、番組冒頭、それぞれが挨拶をした。

ここで、八伏が「今日は告知があります。やっとフォトブックが完成しました！」とアピール。「3月8日にイベントをするんですけど、それが明日まで予約できるので、来てほしいです。8日の8時からは通販も販売されるので、みなさんぜひゲットしてください」とお願いした。

これを受け、クロちゃんは「俺もいただきしたからね、サイン入りで」とフォトブックをカメラの前に。そのままページをめくり、「いや、こんなところまで見せるの？って感じ」と鼻の下を伸ばした。これに進行役が「確かに。結構、セクシー」と驚くと、岡部も「これこれ。これ、可愛くない？」と反応。八伏が「タイムトリップっていうのがテーマになってて」などとコンセプトを説明する中、クロちゃんは「普段見せるような感じとちょっと違ったりするんだよね」と感心しつていた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

