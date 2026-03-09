

JR西日本は、2026年3月14日（土）に実施するダイヤ改正で、新型直流電車227系500番台「Urara（うらら）」の運行区間を大幅に拡大します。2023年のデビュー以来、岡山・備後エリアで親しまれてきた“ピンクの電車”が、ついに伯備線の険しい山越え区間（新郷〜伯耆大山）を突破。山陰本線の米子・松江を経て、島根県内の電化区間末端である西出雲まで乗り入れを開始します。

本改正により、長年同区間の普通列車を支えてきた国鉄型115系などの去就が注目されるとともに、車内のバリアフリー化や快適性が劇的に向上。本記事では、今回の運用拡大が「いつから」「どこまで」及び、私たちの旅や通勤をどう変えるのか、その詳細を解説します。

着実に広がる「Urara」のネットワーク

227系「Urara」の新たに運行開始となる線区・区間（画像：JR西日本）

2023年7月に岡山地区で華々しくデビューした227系「Urara」は、増備が進むとともにその勢力を急速に拡大してきました。

2025年10月には、赤穂線の播州赤穂駅〜東岡山駅間と伯備線の新見駅〜新郷駅間の運転を開始。岡山県内の全JR線電化区間で「Urara」が走るようになったばかりですが、そこからわずか半年足らずで山陰エリアへ進出。今回の新規乗り入れ区間は伯備線新郷駅〜山陰線西出雲駅間です。（伯備線：新郷⇒伯耆大山・山陰本線：伯耆大山⇒西出雲）

現在、東は兵庫県の姫路駅、西は広島県の三原駅までその運用範囲は広がっており、今回の山陰乗り入れによって、中国地方の電化ネットワークの主役の座を確固たるものにします。

伯備線を走る列車と大山 （写真：PIXTA）

山陰の風景を変える「ピンクの旋風」

車内の快適性やバリアフリー性能がアップ

今回の運行区間拡大において最も注目すべきは、227系「Urara」が伯備線の新郷駅〜伯耆大山間を走破し、山陰本線の米子・出雲エリアへ進出する点です。

これまで同区間の普通列車は、115系などの国鉄型車両が主力として支えてきましたが、Uraraが導入されることで、車内の快適性やバリアフリー性能は飛躍的に向上。安全装置や設備はもちろん、バリアフリートイレや車いす・ベビーカースペース、LED照明や自動温度調節による空調、自動換気機能なども導入されています。

山陰エリアの風景が変わる！

山陰エリアに普通列車の新車両が導入されるのは、実に23年ぶりのこと。山陰エリアの象徴とも言える「伯耆大山」をバックに、桃色を纏った最新車両が駆ける姿は、ファンにとっても新鮮な光景となるでしょう。

また、島根県内の電化区間末端である西出雲まで運用が広がることは、岡山・備後エリアと山陰エリアの結びつきが、車両運用の面でもより強固になったことを意味しています。

岡山から伯備線を越え、ついに山陰の地へとその翼を広げる「Urara」。鮮やかなピンク色の車体は、山陰の四季折々の風景に新たな彩りを添えてくれるはずです。国鉄型車両が紡いできた歴史への敬意を胸に、最新技術がもたらす新しい鉄道旅を、この春体験してみてはいかがでしょうか。

（画像：Pixta）

