【3月8日のB1試合結果】負傷者多数のA東京が西地区首位の長崎に2連勝…4Qで23点差を跳ね返す大逆転劇も

　3月8日に『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1第24節が行われ、プレーオフ進出を目指し、各地で熱戦が繰り広げられた。


　東西上位対決の長崎ヴェルカとアルバルク東京の対戦では、GAME1に引き続きA東京に軍配が上がった。イヒョンジュンを欠く長崎は、スタンリー・ジョンソンが32得点を挙げるも、3ポイント成功率16.0パーセントと苦しみ、21点差で敗れた。一方のA東京は、大黒柱のライアン・ロシターやテーブス海など複数選手を欠くも、7人が2桁得点を挙げ、チームの安定感を見せつけた。


　西地区2位を走る名古屋ダイヤモンドドルフィンズは最終クォーターで23点差を跳ね返す大逆転劇を演じ茨城ロボッツに2連勝。最終クォーターまで無得点だった齋藤拓実が3ポイント4本を沈める大活躍を見せ、チームを勢いに乗せた。茨城はロバート・フランクスが26得点と奮闘するも、名古屋Dの猛攻を退けることができず3点差で敗れた。


　ホームでアルティーリ千葉を迎え撃った秋田ノーザンハピネッツでは、特別指定選手としての活動がこの日までとなっていた小川瑛次郎（白鴎大学）が3ポイント3本の16得点を挙げチームをけん引。第3クォーターの失速が響き試合には敗れたものの、地元・秋田で大歓声を受けながら有終の美を飾った。


　東地区首位に立つ宇都宮ブレックスは連日の佐賀バルーナーズとの接戦を制し2連勝。プレーオフ進出を狙う琉球ゴールデンキングス、広島ドラゴンフライズ、三遠ネオフェニックスも連日の勝利で、それぞれ連勝を「6」まで伸ばしている。


　3月8日に行われたB1リーグ戦の試合結果一覧は以下の通り。


■3月8日のB1試合結果

大阪エヴェッサ 78－94 千葉ジェッツ

秋田ノーザンハピネッツ 74－85 アルティーリ千葉

横浜ビー・コルセアーズ 72－92 レバンガ北海道

広島ドラゴンフライズ 99－65 越谷アルファーズ

佐賀バルーナーズ 82－87 宇都宮ブレックス

茨城ロボッツ 69－72 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

群馬クレインサンダーズ 92－68 京都ハンナリーズ

川崎ブレイブサンダース 56－79 滋賀レイクス

シーホース三河 103－69 富山グラウジーズ

ファイティングイーグルス名古屋 69－91 三遠ネオフェニックス

サンロッカーズ渋谷 92－82 仙台89ERS

長崎ヴェルカ 70－91 アルバルク東京

琉球ゴールデンキングス 80－64 島根スサノオマジック


■3月8日終了時点のB1順位表

【東地区】

1位　宇都宮ブレックス　31勝10敗

2位　アルバルク東京　29勝12敗

3位　千葉ジェッツ　29勝12敗

4位　レバンガ北海道　29勝12敗

5位　群馬クレインサンダーズ　25勝16敗

6位　仙台89ERS　23勝17敗

7位　サンロッカーズ渋谷　17勝23敗

8位　横浜ビー・コルセアーズ　15勝26敗

9位　越谷アルファーズ　15勝26敗

10位　アルティーリ千葉　14勝27敗

11位　茨城ロボッツ　12勝29敗

12位　川崎ブレイブサンダース　10勝31敗

13位　秋田ノーザンハピネッツ　7勝34敗


【西地区】

1位　長崎ヴェルカ　33勝8敗

2位　名古屋ダイヤモンドドルフィンズ　32勝9敗

3位　シーホース三河　28勝13敗

4位　琉球ゴールデンキングス　28勝13敗

5位　広島ドラゴンフライズ　25勝16敗

6位　三遠ネオフェニックス　22勝19敗

7位　佐賀バルーナーズ　21勝20敗

8位　島根スサノオマジック　21勝20敗

9位　大阪エヴェッサ　15勝26敗

10位　ファイティングイーグルス名古屋　15勝26敗

11位　滋賀レイクス　14勝27敗

12位　京都ハンナリーズ　12勝29敗

13位　富山グラウジーズ　10勝31敗


【ワイルドカード】

1位　千葉ジェッツ　29勝12敗

2位　レバンガ北海道　29勝12敗

3位　シーホース三河　28勝13敗

4位　琉球ゴールデンキングス　28勝13敗

5位　広島ドラゴンフライズ　25勝16敗

6位　群馬クレインサンダーズ　25勝16敗

7位　仙台89ERS　23勝17敗

8位　三遠ネオフェニックス　22勝19敗

9位　佐賀バルーナーズ　21勝20敗

10位　島根スサノオマジック　21勝20敗

11位　サンロッカーズ渋谷　17勝23敗

12位　大阪エヴェッサ　15勝26敗

13位　横浜ビー・コルセアーズ　15勝26敗

14位　ファイティングイーグルス名古屋　15勝26敗

15位　越谷アルファーズ　15勝26敗

16位　アルティーリ千葉　14勝27敗

17位　滋賀レイクス　14勝27敗

18位　京都ハンナリーズ　12勝29敗

19位　茨城ロボッツ　12勝29敗

20位　川崎ブレイブサンダース　10勝31敗

21位　富山グラウジーズ　10勝31敗

22位　秋田ノーザンハピネッツ　7勝34敗



【動画】4Qで30－4の猛攻！衝撃の大逆転劇