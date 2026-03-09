【3月8日のB1試合結果】負傷者多数のA東京が西地区首位の長崎に2連勝…4Qで23点差を跳ね返す大逆転劇も

3月8日に『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1第24節が行われ、プレーオフ進出を目指し、各地で熱戦が繰り広げられた。

東西上位対決の長崎ヴェルカとアルバルク東京の対戦では、GAME1に引き続きA東京に軍配が上がった。イヒョンジュンを欠く長崎は、スタンリー・ジョンソンが32得点を挙げるも、3ポイント成功率16.0パーセントと苦しみ、21点差で敗れた。一方のA東京は、大黒柱のライアン・ロシターやテーブス海など複数選手を欠くも、7人が2桁得点を挙げ、チームの安定感を見せつけた。

西地区2位を走る名古屋ダイヤモンドドルフィンズは最終クォーターで23点差を跳ね返す大逆転劇を演じ茨城ロボッツに2連勝。最終クォーターまで無得点だった齋藤拓実が3ポイント4本を沈める大活躍を見せ、チームを勢いに乗せた。茨城はロバート・フランクスが26得点と奮闘するも、名古屋Dの猛攻を退けることができず3点差で敗れた。

ホームでアルティーリ千葉を迎え撃った秋田ノーザンハピネッツでは、特別指定選手としての活動がこの日までとなっていた小川瑛次郎（白鴎大学）が3ポイント3本の16得点を挙げチームをけん引。第3クォーターの失速が響き試合には敗れたものの、地元・秋田で大歓声を受けながら有終の美を飾った。

東地区首位に立つ宇都宮ブレックスは連日の佐賀バルーナーズとの接戦を制し2連勝。プレーオフ進出を狙う琉球ゴールデンキングス、広島ドラゴンフライズ、三遠ネオフェニックスも連日の勝利で、それぞれ連勝を「6」まで伸ばしている。

3月8日に行われたB1リーグ戦の試合結果一覧は以下の通り。

■3月8日のB1試合結果



大阪エヴェッサ 78－94 千葉ジェッツ



秋田ノーザンハピネッツ 74－85 アルティーリ千葉



横浜ビー・コルセアーズ 72－92 レバンガ北海道



広島ドラゴンフライズ 99－65 越谷アルファーズ



佐賀バルーナーズ 82－87 宇都宮ブレックス



茨城ロボッツ 69－72 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



群馬クレインサンダーズ 92－68 京都ハンナリーズ



川崎ブレイブサンダース 56－79 滋賀レイクス



シーホース三河 103－69 富山グラウジーズ



ファイティングイーグルス名古屋 69－91 三遠ネオフェニックス



サンロッカーズ渋谷 92－82 仙台89ERS



長崎ヴェルカ 70－91 アルバルク東京



琉球ゴールデンキングス 80－64 島根スサノオマジック

■3月8日終了時点のB1順位表



【東地区】



1位 宇都宮ブレックス 31勝10敗



2位 アルバルク東京 29勝12敗



3位 千葉ジェッツ 29勝12敗



4位 レバンガ北海道 29勝12敗



5位 群馬クレインサンダーズ 25勝16敗



6位 仙台89ERS 23勝17敗



7位 サンロッカーズ渋谷 17勝23敗



8位 横浜ビー・コルセアーズ 15勝26敗



9位 越谷アルファーズ 15勝26敗



10位 アルティーリ千葉 14勝27敗



11位 茨城ロボッツ 12勝29敗



12位 川崎ブレイブサンダース 10勝31敗



13位 秋田ノーザンハピネッツ 7勝34敗

【西地区】



1位 長崎ヴェルカ 33勝8敗



2位 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 32勝9敗



3位 シーホース三河 28勝13敗



4位 琉球ゴールデンキングス 28勝13敗



5位 広島ドラゴンフライズ 25勝16敗



6位 三遠ネオフェニックス 22勝19敗



7位 佐賀バルーナーズ 21勝20敗



8位 島根スサノオマジック 21勝20敗



9位 大阪エヴェッサ 15勝26敗



10位 ファイティングイーグルス名古屋 15勝26敗



11位 滋賀レイクス 14勝27敗



12位 京都ハンナリーズ 12勝29敗



13位 富山グラウジーズ 10勝31敗

【ワイルドカード】



1位 千葉ジェッツ 29勝12敗



2位 レバンガ北海道 29勝12敗



3位 シーホース三河 28勝13敗



4位 琉球ゴールデンキングス 28勝13敗



5位 広島ドラゴンフライズ 25勝16敗



6位 群馬クレインサンダーズ 25勝16敗



7位 仙台89ERS 23勝17敗



8位 三遠ネオフェニックス 22勝19敗



9位 佐賀バルーナーズ 21勝20敗



10位 島根スサノオマジック 21勝20敗



11位 サンロッカーズ渋谷 17勝23敗



12位 大阪エヴェッサ 15勝26敗



13位 横浜ビー・コルセアーズ 15勝26敗



14位 ファイティングイーグルス名古屋 15勝26敗



15位 越谷アルファーズ 15勝26敗



16位 アルティーリ千葉 14勝27敗



17位 滋賀レイクス 14勝27敗



18位 京都ハンナリーズ 12勝29敗



19位 茨城ロボッツ 12勝29敗



20位 川崎ブレイブサンダース 10勝31敗



21位 富山グラウジーズ 10勝31敗



22位 秋田ノーザンハピネッツ 7勝34敗

【動画】4Qで30－4の猛攻！衝撃の大逆転劇